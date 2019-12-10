10 грудня майже по всій території України очікується тепла і сонячна погода.

У вівторок 10 грудня, синоптики прогнозують теплу і суху погоду, але на Закарпатті та в Івано-Франківській області пройдуть дощі і сніг.

У західних і північних регіонах країни очікується сонячна погода. Температура вдень 5°… + 6°С, а вночі -1°…-2°С.

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У центральній частині України також сонячно і без опадів. Повітря прогріється до 5°С вдень і 2°С вночі.

В східних областях температура вдень 3°…6°С, а вночі -1°…1°С.

На півдні Україні буде найтепліше 10°… 12°С вдень і -1°… 4°С вночі.

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