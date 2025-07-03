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2 хв.

Карта бойових дій на 3 липня 2025 – ситуація на фронті

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу на фронті відбулося 171 бойове зіткнення.

Такі дані 3 липня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.

Зараз дивляться

Карти бойових дій в Україні на 3 липня 2025

Карта бойових дій на 2 июля 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 2 июля 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 2 июля 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 2 июля 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 2 июля 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 2 июля 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 2 июля 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 2 июля 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 2 июля 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 2 июля 2025
Карта бойових дій на 2 июля 2025
Карта бойових дій на 2 июля 2025
Карта бойових дій на 2 июля 2025
Карта бойових дій на 2 июля 2025
Карта бойових дій на 2 июля 2025
Карта бойових дій на 2 июля 2025
Карта бойових дій на 2 июля 2025
Карта бойових дій на 2 июля 2025

Ситуація в Україні на 3 липня 2025

Втрати РФ на 3 липня 2025

  • особового складу – близько 1 023 090 (+1 000);
  • танків – 10 986 (+1);
  • бойових броньованих машин – 22 936 (+5);
  • артилерійських систем – 29 815 (+21);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 427;
  • засобів протиповітряної оборони – 1 191;
  • літаків – 420;
  • гелікоптерів – 340;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 43 098 (+85);
  • крилатих ракет – 3 436;
  • кораблів (катерів) – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53 887 (+101);
  • спеціальної техніки – 3 922 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 226-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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