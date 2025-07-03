Карта бойових дій на 3 липня 2025 – ситуація на фронті

За минулу добу на фронті відбулося 171 бойове зіткнення.

Такі дані 3 липня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.

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Карти бойових дій в Україні на 3 липня 2025

Ситуація в Україні на 3 липня 2025

Втрати РФ на 3 липня 2025

особового складу – близько 1 023 090 (+1 000);

танків – 10 986 (+1);

бойових броньованих машин – 22 936 (+5);

артилерійських систем – 29 815 (+21);

реактивних систем залпового вогню – 1 427;

засобів протиповітряної оборони – 1 191;

літаків – 420;

гелікоптерів – 340;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 43 098 (+85);

крилатих ракет – 3 436;

кораблів (катерів) – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 53 887 (+101);

спеціальної техніки – 3 922 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 226-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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