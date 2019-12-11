На Черкащині зруйнувалася скульптура після реставрації за 93 млн грн

Скульптура воїна-визволителя часів Другої світової війни на братській могилі в селі Вільшана Черкаської області зруйнувалася незважаючи на проведену реконструкцію. На роботи виділялося 93 млн грн.

Прокуратура зафіксувала факт неналежного виконання умов договору, укладеного між виконавчим комітетом Ольшанської селищної ради та фізичною особою-підприємцем на реконструкцію скульптури воїна-визволителя часів Другої світової війни на братській могилі в селі Вільшана Городищенського району.

На відновлення пам’ятника було виділено 93 млн грн.

Прокуратура зафіксувала порушення технологій робіт. Підрядник використовував матеріали непридатні для вуличної експлуатації, тому скульптура зруйнувалася.

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Факт неналежного виконання договірних зобов’язань в частині якості виконаних робіт підтверджено судовою мистецтвознавчою експертизою.

У зв’язку з очевидним порушенням держінтересів прокурор звернувся до суду з позовною заявою про зобов’язання фізичної особи-підприємця безоплатно усунути недоліки в роботі.

Пізніше в ході судового розгляду відповідач добровільно належним чином виконав умови договору.

Раніше керівник Укрзалізниці Євген Кравцов опублікував рендер, на якому можна побачити як виглядатиме Вокзальна площа в Києві після реконструкції. За його словами, в проект планується внести певні доопрацювання.

Джерело: Прокуратура