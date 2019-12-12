12 грудня Нацполіція затримала підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. Хто та як, за версією слідства, скоїв злочин – у матеріалі Фактів ICTV.

Павло Шеремет – відомий журналіст, який загинув внаслідок підриву автомобіля у Києві у 2016 році. Розслідування цього вбивства тривало довгий час, а будь-які деталі – не повідомляли.

Володимир Зеленський навіть зазначав, що встановив терміни у розслідуванні, пообіцявши звільнити керівництво Міністерства внутрішніх справ України у разі невиконання.

Нарешті 12 грудня Національна поліція заявила про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста – волонтера Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військових Яну Дугарь, Інну та Владислава Грищенків.

Ймовірна версія вбивства – дестабілізація соціально-політичної ситуації в державі шляхом вбивства відомої особи.

Підозрювані у справі Шеремета також фігурували і в інших справах щодо підривів на територіх України, так і вдалось встановити зв’язок між всією групою осіб – вони ходили один до одного на судові засудання.

Як відбувалась підготовка до вбивства?

Правоохоронці відпрацювали камери спостереження і встановили схему пересування ймовірних злочинців.

Зокрема, за кілька днів до вбивства жінка (за версією слідства Яна Дугарь, у квартирі якої зберігалось саперське снаряження) двічі з’являлась на місці злочину і фотографувала місце розташування камер на телефон.

Безпосередньо у день вбивства камери зафіксували чоловіка та жінку, в руках у якої був поліетиленовий пакунок. Саме жінка заклала вибуховий пристрій під автомобіль журналіста Павла Шеремета.

Їх ідентифікували як Андрія Антоненка (його вдалось розпізнати за одягом зі специфічним малюнком та ходою – він кульгав після операції)та Юлію Кузьменко. Чоловік проживає безпосередньо біля місця скоєння злочину, що видно на схемі.

Одним з доказів причетності групи до вбивства стали їх телефонні розмови.

Коли одному з членів групи на прізвисько Пістолет вручили підозру, всі почали нервувати і зізвонюватись між собою. У розмовах йшлося про те, що пістолета потрібно “берегти”, щоб він не розповів зайвого.

Надалі чоловік покінчив життя самогубством. Тоді ж в розмові зі своїм чоловіком Інна Грищенко розцінила це як позитивний для них фактор.

Що відомо про підозрюваних?

Інна Грищенко за час АТО придбала дві квартири та декілька автомобілів. Має жорсткі лідерські якості – у розмові з чоловіком зазначає, що готова “всіх “утопити”, щоб “виплити”.

Владислав Грищенко – судимий за вимагання, шахрайство, грабежі. Є фахівцем у вибуховій справі (учасник АТО та ООС). На аудіозаписі стверджує, що може зробити бомбу за 15 хвилин.

Юлія Кузьменко, яка підклала вибухівку під автомобіль, за останній час стала власницею будинку та декількох автомобілів. Часто у своїх розмовах висловлювала радикальні погляди – позицію щодо повалення конституційного ладу в країні. Обговорювала зокрема сценарії дестабілізації в країні шляхом сакральної жертви з кола популярних у суспільстві осіб. Йшлось про Марусю Звіробій.

До слова, на брифінгу щодо результатів розслідування був присутній президент Володимир Зеленський. Він пообіцяв, що замовника вбивства скоро знайдуть.