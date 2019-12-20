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Факти / Україна

Бійка на Хрещатику: сльозогінний газ і четверо постраждалих правоохоронців

В результаті сутечки на вулиці Хрещатик постраждало чотири правоохоронця.

Бійка на Хрещатику: сльозогінний газ і четверо постраждалих правоохоронців

У Києві в управління поліції доставили 8 осіб для встановлення всіх обставин сутечки на Хрещатику, в результаті якої постраждали 4 правоохоронця.

– Сьогодні на Хрещатику до співробітників поліції під час несення служби підійшла група агресивно людей. Вони почали нецензурно висловлюватися, в результаті чого виник конфлікт. У відповідь на вимоги поліцейських припинити правопорушення компанія застосувала сльозогінний газ і влаштували бійку, – сказано в повідомленні.

Для припинення протиправних дій, поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ, крім того, один з поліцейських зробив попереджувальний постріл у повітря.

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– Наразі в управління поліції доставлено 8 учасників події для встановлення їхніх особистих даних, надання пояснень та з’ясування обставин події. Четверо поліцейських звернулися за медичною допомогою, – повідомили в поліції.

Подія зареєстрована в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Діям правопорушників дали правову кваліфікацію.

Раніше поліція відпустила 26 людей, які були затримані внаслідок сутичок під Верховною Радою.

Джерело: Поліція Києва

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