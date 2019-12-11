Хоче від 80 тис. грн! Малюська поскаржився на зарплату, не виключає відставку

Міністр юстиції Денис Малюська очікує, що його зарплату підвищать хоча б до 80 тис. грн, інакше може подати у відставку.

Міністр юстиції Денис Малюська розповів, що за останній місяць отримав близько 29 тис. грн зарплати.

Однак його сім’ї доводиться економити, оскільки зазначених коштів не вистачає.

– Якщо зарплата не підніметься хоча б до 80 тис. грн – надовго мене не вистачить. Менше – це недовга історія працевлаштування. Четверо дітей, це потребує коштів, – розповів Малюська.

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Раніше щомісячні витрати міністра становили приблизно 100 тис. грн.

Кабмін готовий підняти зарплату, адже це також є важливим сигналом для міжнародних інвесторів.

Малюська додав, що уряд, який отримує маленьку зарплату, може жити тільки за рахунок хабарів або додаткових неформальних витрат під зобов’язання.

За його словами, оскільки нинішній уряд таким не займається, необхідно підвищувати зарплату.

До слова, міністру розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофію Милованову пропонують виплатити за листопад премію у розмірі 236 тис. грн.