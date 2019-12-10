За 7 років наздоженемо: Милованов порівняв зарплати в Україні та Польщі

На сьогодні середня зарплата у Польщі в 3,5 рази більша, ніж в Україні. Проте за 7 років ми можемо наздогнати сусідів, вважає міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

Милованов повідомив, що зараз Україна серйозно відстає від Польщі за рівнем середної зарплати, проте динаміка зростання за всіма галузями у нас випереджає сусідів у декілька разів.

– Наздоганяти ще довго, але зробити це можливо. Наприклад, якщо наші зарплати будуть зростати в реальному вимірі на 20% швидше ніж в Польщі, то нам потрібно 7 років щоб наздогнати зарплати сусідів, – вважає міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства.

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Він також продемонстрував на прикладі інфографіки рівень зарплат у Польщі та Україні та динаміку реальної середньої зарплати.

Раніше Факти ICTV писали, у яких українських містах заробляють найбільше.

Джерело: Тимофій Милованов