На вихідні, 28 та 29 грудня, в Україні передбачається мокрий сніг та похолодання до -6.
У суботу, 28 грудня, в Україні очікується похолодання: від +2 до -2.
На Західній території України синоптики прогнозують мокрий сніг та до -2.
В інших регіонах України також очікується мокрий сніг та температура від +4 до -1.
У неділю, 29 грудня, температура опуститься до -6 вночі та -3 вдень.
Синоптики також прогнозують сніг на всій території України.
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На Сході України вдень очікується від 0 до -3.
До слова, Факти ICTV публікували прогноз синоптиків щодо погоди на Новий рік 2020.
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