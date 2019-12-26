На вихідні, 28 та 29 грудня, в Україні передбачається мокрий сніг та похолодання до -6.

У суботу, 28 грудня, в Україні очікується похолодання: від +2 до -2.

На Західній території України синоптики прогнозують мокрий сніг та до -2.

В інших регіонах України також очікується мокрий сніг та температура від +4 до -1.

У неділю, 29 грудня, температура опуститься до -6 вночі та -3 вдень.

Синоптики також прогнозують сніг на всій території України.

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На Сході України вдень очікується від 0 до -3.

До слова, Факти ICTV публікували прогноз синоптиків щодо погоди на Новий рік 2020.