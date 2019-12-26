На выходные, 28 и 29 декабря, в Украине ожидается мокрый снег и похолодание до -6.

В субботу, 28 декабря, в Украине ожидается похолодание: от +2 до -2.

На Западной территории Украины синоптики прогнозируют мокрый снег и до -2.

В других регионах Украины также ожидается мокрый снег и температура от +4 до -1.

В воскресенье, 29 декабря, температура опустится до -6 ночью и -3 днем.

Синоптики также прогнозируют снег по всей территории Украины.

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На Востоке Украины днем ожидается от 0 до -3.

К слову, Факты ICTV публиковали прогноз синоптиков относительно погоды на Новый год 2020.