Кабмін не змінюватиме правила надання субсидій у цьому сезоні

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд не переглядатиме правила надання субсидій.

Олексій Гончарук повідомив, що цієї зими субсидії, які вже призначені, скасовуватися або переглядатися не будуть.

– Тим, ​​кому призначено субсидію, протягом цього сезону її не втратять. У нас є параметри, за якими людині можуть призначити або не призначити субсидію. Звичайно, якщо людина стає такою, що отримує право на оформлення субсидій. Тим, кому призначено субсидію – вони гарантовано її отримають, – заявив Гончарук.

Він додав, що у бюджеті немає проблем з коштами для надання субсидій.

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Нагадаємо, заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко заявив, що відомство ініціює надання українцям права змінювати форму отримання субсидії на послуги ЖКГ у будь-який момент опалювального сезону.

У Мінсоцполітики планують, що нововведення запрацює з 1 січня 2020 року.

Джерело: Україна 24