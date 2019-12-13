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Факти / Україна / Суспільство

Змінювати форму отримання субсидії можна буде в будь-який момент – Мінсоцполітики

Мінсоцполітики виступило з ініціативою надати українцям можливість змінювати форми отримання субсидії в будь-який момент опалювального сезону.

Змінювати форму отримання субсидії можна буде в будь-який момент – Мінсоцполітики

Заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко заявив, що відомство ініціює надання українцям права змінювати форму отримання субсидії на послуги ЖКГ у будь-який момент опалювального сезону.

За його словами, рішення винесли на розгляд Кабміну через те, що ОСББ, постачальники послуг, житлово-будівельні кооперативи та інші організації несвоєчасно або взагалі не подають в Ощадбанк необхідну для проведення взаєморозрахунків інформацію.

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Це стало причиною того, що субсидії від держави накопичуються на особистому рахунку пільговика в банку та не йдуть на оплату комунальних послуг.

У Мінсоцполітики планують, щоб нововведення запрацює з 1 січня 2019 року.

Раніше Факти ICTV писали, що через введення нових правил щодо виплати субсидій деякі особи можуть не отримати допомогу.

Фото: Dreamstime

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