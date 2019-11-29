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Факти / Україна / Суспільство

Монетизація субсидій для киян: що змінилося і як отримати гроші

У платіжках за газ для киян вказуватимуть повну вартість комунальних послуг, а субсидії виплачуватимуть готівкою або на рахунок Ощадбанку.

Монетизація субсидій для киян: що змінилося і як отримати гроші

У листопаді жителі столиці отримали квитанції, де вказана повна сума комунальних послуг без урахування субсидії або пільг.

Все тому, що виплачуватимуть субсидії готівкою або надходженнями на рахунок Ощадбанку.

Готівкою  кошти можна буде отримати, якщо споживач написав заяву в органи соцзахисту до 15 жовтня 2019 року.

Отримавши гроші, пільговик повинен сплатити повну суму квитанції.

Читайте: Субсидії за жовтень: у Кабміні назвали середній розмір виплат

Ощадбанк перераховуватиме кошти у такій послідовності:

  • постачання теплової енергії;
  • постачання та розподіл природного газу або електричної енергії за індивідуального опалення;
  • гаряче водопостачання;
  • централізоване водопостачання та водовідведення;
  • електроенергія;
  • постачання природного газу;
  • вивезення сміття;
  • послуги з управління багатоквартирним будинком;
  • встановлення і обслуговування лічильників.

Крім того, банк оплачуватиме комунальні послуги за пріоритетами – спочатку за тепло, газ, електроенергію тощо.

Якщо субсидія покриває 100% послуг, то залишок коштів перерахують на наступний місяць.

Якщо ж субсидії недостатньо, то пільговики повинні будуть сплатити решту суми самостійно. Про це Ощадбанк повідомить в СМС з розмірами доплати за кожним видом послуги.

Усі транзакції і оплати можна буде подивитися в особистому кабінеті на сайті банку.

Нагадамо, раніше Мінсоцполітики попередило про можливі помилки щодо субсидій через введення нових правил.

Джерело: КМДА

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