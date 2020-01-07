На січень 2020 року в Україні припадає одна робоча субота, якою відпрацьовують вихідний 6 січня.

Робоча субота у січні 2020 року припадає на 11-те число.

Так сталося через те, що цього року вирішили не розривати вихідні, які припадають на Різдво. Тому українці відпочивали і в понеділок, 6 січня.

Саме за цей день українці відпрацьовуватимуть у суботу – 11 січня.

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За інші новорічні вихідні в Україні додатково працювали у грудні, тому жодних інших відпрацювань цього місяця не передбачено.

Загалом у січні 2020 року в українців буде 21 робочий день і 10 вихідних.

Факти ICTV також публікували календар державних свят в Україні на 2020 рік, в якому відмічено, в які дні українців чекають додаткові вихідні.