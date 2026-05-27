Українські військові нарощують тиск на логістику російських окупаційних військ, масштабуючи удари середньої дальності по тилу противника.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Програма Логістичний локдаун: що відомо

За його словами, Міноборони запускає окрему програму Логістичний локдаун, яка передбачає масштабування middle strike (ударів середньої дальності) та системне знищення російських спроможностей на оперативній глибині.

Федоров заявив, що російські війська більше не почуватимуться у безпеці навіть на значній відстані від лінії фронту.

– Запускаємо окрему програму Логістичний локдаун для масштабування middle strike та системного знищення російських спроможностей на оперативній глибині. Наше завдання – ще більше посилити тиск на росіян у тилу та позбавити їх можливості вести активні штурмові дії, – зазначив міністр.

Також він повідомив, що Україна поступово перехоплює ініціативу на полі бою, втрати російської армії під час просування зростають.

– Якщо в жовтні ворог втрачав 67 військових на 1 км² просування, то у квітні – уже 179. Росія несе рекордні втрати: понад 35 тис. убитих або важкопоранених військових щомісяця – і ми продовжуємо нарощувати темп, – наголосив міністр оборони.

За словами Федорова, протягом останніх місяців Сили оборони України “вчетверо збільшили знищення ворожої логістики, складів, техніки, командних пунктів та маршрутів постачання на оперативній глибині”.

Він зазначив, що вже простежується закономірність: чим більше російська армія втрачає логістику, тим менше проводить штурмових дій на лінії бойового зіткнення.

Міністр додав, що одним із ключових чинників таких змін стали стратегічні рішення щодо масштабування middle strike-спроможностей.

– Після вимкнення Starlink для росіян це стало ще одним фактором технологічної переваги України на полі бою. Тому наше завдання зараз – за завданням президента максимально масштабувати middle strike та в координації з військовими створити для ворога повний логістичний локдаун, – наголосив Федоров.

Фінансування закупівлі засобів middle strike

Він повідомив, що в межах першого етапу програми Міністерство оборони спільно з Генеральним штабом виділило додаткові 5 млрд грн безпосередньо для військових на закупівлю сучасних засобів middle strike.

– Кошти отримають найефективніші бригади та підрозділи за системою єБали – команди, які спеціалізуються на знищенні ворога на оперативній глибині та демонструють найкращі результати саме в цьому напрямі. Перші підрозділи вже отримали кошти, і прямі закупівлі вже почалися, – написав він.

Крім того, у межах другого етапу програми централізовано запускають тендери на закупівлю великої партії засобів middle strike.

Федоров пояснив, що відкриті конкурси мають забезпечити не лише швидкість і масштабування виробництва, а й конкуренцію між виробниками, мінімізацію корупційних ризиків, прозорість та ефективне використання державних коштів.

– Уже влітку результати централізованих закупівель middle strike стануть відчутними на фронті. Ворог навіть на великій відстані від лінії бойових дій більше не почуватиметься в безпеці, – наголосив Федоров.

