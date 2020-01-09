Сьогодні, 9 січня православні відзначають пам’ять Святого Великомученика Стефана. Про тих, хто святкує сьогодні іменини та прикмети у цей день – у матеріалі Фактів ICTV.
Сьогодні, 9 січня, віряни вшановують пам’ять Святого Великомученика Стефана – архідиякона, який прийняв смерть в ім’я віри в Ісуса Христа.
За народним календарем на Степана тривали Святки і народні гуляння. У цей день дівчата обов’язково ворожили на швидке заміжжя. Для цього на столі розсипали насіння і рахували його. Якщо кількість насіння буде парною, то в цьому році дівчина стане на весільний рушник, якщо ні, то весілля доведеться ще почекати.
Іменини 9 січня відзначають власники таких імен: Степан, Федір, Лука, Йосип, Давид, Яків, Ферапонт та Тихін.
Читайте: Календар магнітних бур у січні 2020
Народні прикмети на 9 січня:
- Якщо на деревах видно іній – чекайте багатого врожаю хлібних культур.
- Мороз і сонце за вікном віщують урожайний рік.
- Снігопад обіцяє багатий урожай ягід та грибів.
- Якщо ворони гніздяться на снігу – чекайте швидкого тепла. Якщо ж птахи збираються зграйками на верхівках дерев, то морози будуть тривати досить довго.
- Якщо на вулиці не помітно дрібних птахів, отже незабаром почнуться снігопади.
- Якщо вночі місяць червоний – вранці буде тепло.
Чого не можна робити 9 січня:
На Степана не можна займатися хатньою роботою, адже цей день є одним із різдвяних свят.
Які ще свята чекають на українців, дивіться в календарі на січень 2020.