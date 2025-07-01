Фінську компанію підозрюють у постачанні ЗСУ неякісних бронежилетів

У Фінляндії підозрюють місцеву компанію у шахрайстві з постачанням бронежилетів для Збройних сил України у 2022 році.

Компанію у Фінляндії підозрюють у постачанні неякісних бронежилетів для ЗСУ

Як повідомляє Національна поліція Фінляндії, компанія передала військовослужбовцям ЗСУ 5 тис. бронежилетів, які були неналежної якості.

За даними розслідування, фінська компанія підписала контракт із Міністерством оборони України на суму приблизно €5,7 млн.

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Згідно з контрактом, підприємство мало надати ЗСУ 10 тис. бронежилетів. На основі попереднього розслідування у поліції підозрюють, що якість переданих армії України 5 тис. бронежилетів не відповідала умовам контракту.

– Попереднє розслідування розпочалося наприкінці 2023 року на підставі запиту про правову допомогу від України. Ми тісно співпрацювали з українською владою у розслідуванні цієї справи, – заявив інспектор кримінальних справ Мікко Лааксонен.

Фінську компанію підозрюють у шахрайстві, розтраті та відмиванні коштів з обтяжувальними обставинами.

Двох осіб затримали та взяли під варту під час попереднього розслідування. За даними поліції, попереднє розслідування перейде до розгляду звинувачень влітку 2025 року.

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