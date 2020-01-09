Сегодня, 9 января православные чтят память Святого Великомученика Стефана. О тех, кто празднует сегодня именины и приметы в этот день – в материале Фактов ICTV.
Сегодня, 9 января, верующие чтят память Святого Великомученика Стефана – архидиакона, который принял смерть во имя веры в Иисуса Христа.
По народному календарю на Степана продолжались Святки и народные гуляния. В этот день девушки обязательно гадали на скорое замужество. Для этого на столе рассыпали семена и считали их. Если количество семян будет парным, то в этом году девушка выйдет замуж, если нет, то свадьбу придется еще подождать.
Именины 9 января отмечают владельцы таких имен: Степан, Федор, Лука, Иосиф, Давид, Иаков, Ферапонт и Тихон.
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Народные приметы на 9 января:
- Если на деревьях видно иней – ждите обильного урожая хлебных культур.
- Мороз и солнце за окном предвещают урожайный год.
- Снегопад обещает богатый урожай ягод и грибов.
- Если вороны гнездятся на снегу – ждите скорого тепла. Если же птицы собираются стайками на верхушках деревьев, то морозы будут продолжаться долго.
- Если на улице не видно мелких птиц, скоро начнутся снегопады.
- Если ночью месяц красный – утром будет тепло.
Чего нельзя делать 9 января:
На Степана нельзя заниматься домашней работой, ведь этот день является одним из рождественских праздников.
Какие еще праздники ожидают украинцев, смотрите в календаре на январь 2020.