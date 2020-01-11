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Факти / Україна / Суспільство

Стало відомо, коли повернуть тіла загиблих рейсу PS 752

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що третину тіл загиблих в авіакатастрофі МАУ вже ідентифікували.

– Орієнтовно 20-21 січня тіла загиблих повернуть в Україну, – наголосив Данілов.

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– Ми будемо далі працювати. Те, що Іран зробив заяву – це політична частина, а нам треба вирішувати юридичні питання.

Нам треба розуміти, як будуть розвиватися подальші події, адже це все має завершитися в юридичній площині, – наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, Іран визнав, що збив літак МАУ 8 січня. Військовослужбовці назвали збиття авіалайнера “людською помилкою”.

Пізніше командувач аерокосмічними силами Корпусу Вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджизаде заявив, що він бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.

ДжерелоВВС Україна

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