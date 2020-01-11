Стало відомо, коли повернуть тіла загиблих рейсу PS 752

Читайте: Зеленський про збиття літака МАУ Іраном: Україна чекає на вибачення і компенсації

– Ми будемо далі працювати. Те, що Іран зробив заяву – це політична частина, а нам треба вирішувати юридичні питання.

Нам треба розуміти, як будуть розвиватися подальші події, адже це все має завершитися в юридичній площині, – наголосив секретар РНБО.