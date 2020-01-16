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Факти / Україна / Політика

Засідання Верховної Ради 16 січня (ОНЛАЙН)

Під час засідання Верховної Ради 16 січня планують розглянути проект закону про внесення змін до Податкового кодексу, а також проект закону про внесення змін до Лісового кодексу щодо проведення національної інвентаризації лісів.

Крім того, нардепи розглядатимуть проект закону про фінансовий лізинг.

Читайте: Изменения в бюджет и регламент парламента: повестка дня Рады 16 января

Також парламентаріїв чекає повторне голосування в першому читанні за проекти законів про розвідку та внесення змін в закон Про Службу зовнішньої розвідки щодо її діяльності.

До слова, Факти ICTV публікували календар засідань Верховної Ради на січень 2020 року.

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