США та Україна формують інвестфонд для розвитку ключових секторів економіки

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) оголосила про пошук компанії для адміністрування Американсько-Українського Інвестиційного фонду відбудови — ініціативи урядів США та України, що має залучити приватні інвестиції в ключові сектори української економіки.

Про це повідомило Міністерство економіки України.

Американсько-український фонд відбудови: стартує відбір оператора

DFC оприлюднила Запит на інформацію (RFI), щоб визначити кваліфікованого адміністратора, який займатиметься бухгалтерським обліком, обробкою транзакцій, регуляторним контролем і впровадженням технологічної платформи. Усі інвестиційні рішення прийматиме Керівна рада Фонду, сформована рівною кількістю представників від обох країн.

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У RFI детально описані вимоги до потенційного партнера, включно з досвідом у сфері управління фондами, знанням законодавства, протидії відмиванню коштів та кібербезпеки. Українські компанії також можуть подати заявки.

Фонд має на’ меті фінансування проєктів у видобутку корисних копалин, нафти й газу, інфраструктурі та логістиці. Всі прибутки протягом перших десяти років мають бути реінвестовані, а розподіл між партнерами можливий лише після 2035 року. Контроль за прозорістю забезпечуватиме ДАСУ та міжнародні аудитори.

Нагадаємо, Свириденко заявила, що Інвестиційний фонд відбудови України з угоди про корисні копалини зі США почне функціонувати 24 травня.

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