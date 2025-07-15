Словаччина заблокувала 18 пакет санкцій проти РФ та висунула умову

Віцепрезидентка Єврокомісії, глава зовнішньої політики ЄС Кая Каллас заявила, що Словаччина заблокувала сьогодні прийняття 18 пакету санкцій проти Росії.

Словаччина блокує 18 пакет санкцій проти РФ

Кая Каллас наголосила, що Росія почала атакувати Україну рекордною кількістю повітряних цілей.

– І ми спостерігаємо все частіше використання Росією забороненої хімічної зброї в Україні. Все це свідчить про те, що Росія не хоче миру, – зауважила віцепрезидентка.

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Вона також підтвердила, що Словаччина заблокувала сьогодні прийняття 18 пакету санкцій.

– Ми були дуже близькі до того, щоб заспокоїти Словаччину. Комісія виконала те, про що вони просили. Тепер м’яч на боці Словаччини, і ми мусимо укласти цю угоду. Минуло вже два місяці, – сказала Каллас.

Вона наголосила, що санкції проти РФ необхідні, щоб позбавити Москву можливості вести війну. Каллас заявила, що Європейський Союз буде продовжувати підвищувати “ціну”, для Кремля немає іншого шляху, як припинення бойових дій.

А ще Кая Каллас вітає вчорашні заяви американського президента Дональда Трампа щодо підвищення на 100% мит для РФ, якщо за 50 днів Путін не припинить агресію.

– Америка і Європа працюють разом, і якщо ми працюємо разом, це може чинити тиск на Путіна, щоб він серйозно поставився до переговорів. Єдиний спосіб змусити Путіна закінчити цю війну – це змусити його піти на поступки, – сказала віцепрезидентка Єврокомісії.

Вимоги Словаччини

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна попросила відкласти голосування за 18-й пакет санкцій проти РФ.

За його словами, урядова коаліція відкидає пропозицію Єврокомісії про припинення постачання російського газу з 2028 року. Однак Фіцо висловив готовність вести переговори про поступки, які забезпечать країні певний комфорт у постачанні газу після 2028 року, повідомляє Teraz.

– Найкращим рішенням у ситуації, що склалася, було б надання Словаччині винятку, що дозволяє їй виконувати контракт з російським Газпромом до його закінчення в 2034 році. А Єврокомісія це принципово відкидає, оскільки реалізація цієї пропозиції буде заперечувати суть антиросійських санкцій, – сказав Роберт Фіцо.

18 пакет санкцій проти Росії

18 пакет санкцій проти Росії Європейська комісія представила 10 червня. Пакет націлений на те, щоб вплинути на доходи Москви від енергетичного і військово-промислового комплексу.

Він також передбачає зниження граничного рівня цін на російську нафту і заборону на торгівлю з компаніями, що експлуатують газопроводи Північний потік-1 і Північний потік-2, а також з банками, які залучені до ухилення від санкцій.

Джерело : The Guardian

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