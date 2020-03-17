Що таке надзвичайний стан і в яких випадках його вводять

Що означає надзвичайний стан?

Надзвичайний стан – це особливий правовий режим, який вводять для усунення надзвичайних ситуацій, які створені або природним шляхом, або людьми та можуть призвести до втрат матеріальних ресурсів та серед населення.

В понеділок, 16 березня, президент України Володимир Зеленський заявив про можливість введення надзвичайного стану в Україні у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Коли та наскільки вводять?

НС вводиться тоді, коли є загроза країні, правопорядку та життю громадян. Це може бути, наприклад, стихійне лихо, техногенна катастрофа, терористична атака, іноземна окупація, спроба захопити державну владу чи змінити конституційний лад України насильним шляхом.

У переліку таких ситуацій також є й оголошення світової пандемії: тобто, теоретично надзвичайний стан стає можливим.

Міри, запропоновані президентом, а також рекомендації МОЗ досить схожі на ті, які передбачаються під час надзвичайного стану.

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Як і хто організовує?

Оголошення про НС (так само як і ВС – воєнний стан) можуть запропонувати лише у Раді національної безпеки та оборони.

За згодою президента видається відповідний указ, який протягом двох днів має підтримати парламентська більшість.

Якщо парламент проігнорує голосування або не буде достатньо нардепів За – НС не вводять.

Що заборонено?

Під час надзвичайного стану не можна проводити вибори президента, парламенту та місцевих органів влади.

Надзвичайний стан не є підставою для порушення законів, прав та свобод громадян. Хоча певні обмеження є.

Що зміниться?

Надзвичайний стан дозволяє:

Обмежити в’їзд та виїзд на території, де є НС.

Використовувати армію та поліцію для посилення безпеки

Скасовувати роботу аеропортів та перекривати дороги

Забороняти діяльність партій, громадських організацій

Вводити комендантську годину

Забороняти страйки, концерти та інші масові заходи

Вилучати особисті речі, користуватися офісами та житловими будинками

Вводити картки на продукти та предмети першої необхідності

Оглядати речі, авто, квартири тощо

Евакуювати населення з небезпечних місць

Користуватися майном підприємств, установ та організацій усіх форм власності

Провести цільову мобілізацію, яка зазначається в указі президента

В Україні на час карантину вже діє частина зазначених мір. У Києві, Харкові та Дніпрі зачинять метрополітен, діятимуть суттєві обмеження у сфері інших видів громадського транспорту, а також буде введена заборона на зібрання.

Незважаючи на те, що Covid-19 визнано світовою пандемією, в Україні зареєстровано лише 5 підтверджених випадків зараження коронавірусом. Міри, що приймає українська влада, можна віднести до превентивних. На думку експертів, потреби вводити повноцінний надзвичайний стан в Україні немає.

Раніше Факти ICTV повідомляли про рішення глав ЄС закрити кордони на один місяць через пандемію коронавірусу.