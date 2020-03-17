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Факти / Україна

Що таке надзвичайний стан і в яких випадках його вводять

Що означає надзвичайний стан?

Надзвичайний стан – це особливий правовий режим, який вводять для усунення надзвичайних ситуацій, які створені або природним шляхом, або людьми та можуть призвести до втрат матеріальних ресурсів та серед населення.

В понеділок, 16 березня, президент України Володимир Зеленський заявив про можливість введення надзвичайного стану в Україні у зв’язку з пандемією коронавірусу.

 

Коли та наскільки вводять?

НС вводиться тоді, коли  є загроза країні, правопорядку та життю громадян. Це може бути, наприклад, стихійне лихо, техногенна катастрофа, терористична атака, іноземна окупація, спроба захопити державну владу чи змінити конституційний лад України насильним шляхом.

У переліку таких ситуацій також є й оголошення світової пандемії: тобто, теоретично надзвичайний стан стає можливим.

Міри, запропоновані президентом, а також рекомендації МОЗ досить схожі на ті, які передбачаються під час надзвичайного стану.

Читайте: Посилення карантину: Зеленський закликав закрити усі заклади харчування і міжобласний транспорт

 

Як і хто організовує?

Оголошення про НС (так само як і ВС – воєнний стан) можуть запропонувати лише у Раді національної безпеки та оборони.

За згодою президента видається відповідний указ, який протягом двох днів має підтримати парламентська більшість.

Якщо парламент проігнорує голосування або не буде достатньо нардепів За – НС не вводять.

 

Що заборонено?

Під час надзвичайного стану не можна проводити вибори президента, парламенту та місцевих органів влади.

Надзвичайний стан не є підставою для порушення законів, прав та свобод громадян. Хоча певні обмеження є.

 

Що зміниться?

Надзвичайний стан дозволяє:

  • Обмежити в’їзд та виїзд на території, де є НС.
  • Використовувати армію та поліцію для посилення безпеки
  • Скасовувати роботу аеропортів та перекривати дороги
  • Забороняти діяльність партій, громадських організацій
  • Вводити комендантську годину
  • Забороняти страйки, концерти та інші масові заходи
  • Вилучати особисті речі, користуватися офісами та житловими будинками
  • Вводити картки на продукти та предмети першої необхідності
  • Оглядати речі, авто, квартири тощо
  • Евакуювати населення з небезпечних місць
  • Користуватися майном підприємств, установ та організацій усіх форм власності
  • Провести цільову мобілізацію, яка зазначається в указі президента

В Україні на час карантину вже діє частина зазначених мір. У Києві, Харкові та Дніпрі зачинять метрополітен, діятимуть суттєві обмеження у сфері інших видів громадського транспорту, а також буде введена заборона на зібрання.

Незважаючи на те, що Covid-19 визнано світовою пандемією, в Україні зареєстровано лише 5 підтверджених випадків зараження коронавірусом. Міри, що приймає українська влада, можна віднести до превентивних. На думку експертів, потреби вводити повноцінний надзвичайний стан в Україні немає.

Раніше Факти ICTV повідомляли про рішення глав ЄС закрити кордони на один місяць через пандемію коронавірусу.

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