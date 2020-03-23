Станом на 23 березня в Україні зафіксували 73 випадків Covid-19, з яких три летальні.
У результаті зараження коронавірусом померли три українки в Чернівецькій, Житомирській та Івано-Франківської області.
- Чернівецька область – 25 випадків (1 летальний);
- Черкаська область – 1 випадок;
- Житомирська область – 2 випадки (1 летальний);
- Київська область – 5 випадків;
- Донецька область – 1 випадок;
- Дніпропетровська область – 2 випадки;
- Івано-Франківська область – 5 випадків ( 1 летальний);
- Львівська область – 2 випадки;
- Харківська – 1 випадок;
- місто Київ – 29 випадків.
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Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 820 зразків. Лабораторії досліджують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб.
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