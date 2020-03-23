Коли буде ЗНО-2020: дати проведення тестування

Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив дати проведення тестування у 2020 році.

Згідно з графіком ЗНО-2020, реєстрація почалася 3 лютого і завершиться 24 березня. Розміщення запрошень-перепусток відбудеться до 30 квітня.

Основна сесія оцінювання з 11 предметів пройде з 21 травня по 15 червня. Карантин поки ніяк не вплинув на дати.

Математика – 21 травня;

Українська мова та література – 26 травня;

Фізика -28 травня;

Іспанська, німецька та французька мови – 1 червня;

Англійська мова – 2 червня;

Історія України – 4 червня;

Біологія – 9 червня;

Географія – 11 червня;

Хімія – 15 червня.

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Оголошення результатів з математики та фізики буде представлено до 12 червня; з української мови та літератури, історії України та іноземним мовам – до 20 червня; з біології, хімії та географії – до 24 червня.

Водночас через запровадження карантину в Україні перенесли дати складання пробного ЗНО 2020. Зокрема, пробне тестування з української мови і літератури відбуватиметься 4 квітня, тестування з інших навчальних предметів – 11 квітня.

В Українському центрі оцінювання якості освіти звернули увагу абітурієнтів на те, що вони повинні повторно роздрукувати запрошення-перепустки на тестування.