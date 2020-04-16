Причина виникнення пилової бурі в Києві

У Києві спостерігається пилова буря та сильний вітер, а також низька видимість.
Таке погодне явище зумовлене змінами клімату: безсніжна зима, відсутність звичної норми опадів.
Як наслідок – повітряна ерозія ґрунтів, зниження рівня ґрунтових вод, що і є причинами утворення пилу, який у столицю приніс північно-західний вітер.
Читайте: У Чорнобильській зоні через сильний вітер знову почалася пожежа
Якщо ви опинилися на вулиці, то тримайтесь подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев.
До слова, ми зібрали фото та відео з різних районів столиці, аби показати, який вигляд має Київ під час пилової бурі.