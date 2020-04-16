Причина возникновения пыльной бури в Киеве

В Киеве наблюдается пыльная буря и сильный ветер, а также низкая видимость.

Такое погодное явление обусловлено изменениями климата: бесснежная зима, отсутствие привычной нормы осадков.

Как следствие — воздушная эрозия почвы, снижение уровня грунтовых вод и являются причинами образования пыли, которую в столицу принес северный ветер.

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Если вы оказались на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев.

К слову, мы собрали фото и видео из разных районов столицы, чтобы показать, как выглядит Киев во время пылевой бури.