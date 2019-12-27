Російські шпигуни їздили у Каталонію напередодні референдуму – Bellingcat

Bellingcat виявив ще кілька російських шпигунів, які перебували у Європі.

Журналісти-розслідувачі іспанської газети El Pais, Bellingcat та Civic Media з’ясували, що російські шпигуни відвідували Барселону за кілька днів до референдуму про незалежність Каталонії.

З 2016 до 2017 року в Барселоні перебували як мінімум троє співробітників Головного розвідувального управління Російської Федерації.

Журналісти зазначають, що йдеться про трьох співробітників секретного підрозділу 29155 російської розвідки – Дениса Сергєєва, Олексія Калініна і Михайла Опришка.

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Денис Сергєєв відвідав Барселону кілька разів. Іноді він використовував прізвище Федотов для прикриття.

Олексій Калінін, який вважається найактивнішим співробітником російського ГРУ, прибув в столицю Каталонії через місяць після прибуття Сергєєва.

Третій ймовірний російський агент ГРУ Михайло Опришко прилетів до Барселони в грудні 2017 року.

За словами співрозмовників журналістів, влада Іспанії вже давно підозрювала втручання Росії у внутрішні справи країни.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у США не знайшли доказів втручання України у вибори.

Джерело: El Pais