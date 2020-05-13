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Факти / Україна / Політика

Уряд готовий повторно подати програму дій до Ради – Шмигаль

Кабмін готовий надати Верховній Раді України доопрацьовану програму дій.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 13 травня.

– Програма дій уряду спільно з профільними комітетами доопрацьована, фактично готуємо її до подачі на профільний комітет повторно, – зазначив Денис Шмигаль.

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За словами Шмигаль, програма дій Кабміну – це документ, до якого передбачається план дій, він містить терміни, заходи і конкретні показники.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Програмі діяльності Кабміну заходи з подолання коронавірусу і підтримка населення визначені як короткострокові пріоритети.

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