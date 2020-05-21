У Чернівецькій області цілодобово чергуватиме санітарний вертоліт

У Чернівецькій області на цілодобове чергування заступив санітарний вертоліт.

Він транспортуватиме хворих у лікарні інших областей в разі потреби.

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– За рейс вертоліт може перевозити 4-6 хворих на відстань до 1 200 км. Якщо ситуація загостриться, а лікарні будуть перенавантажені, область скористається цією перевагою, – каже міністр МВС Арсен Аваков.

Вертоліт обладнано ізоляційною капсулою BIO-BAG EBV-30/40, біозахисними комплектами, знезаражувальним душем, ізоляційною камерою і спеціальним модулем, у якому фіксується капсула в польоті.

Вертоліт МІ-8 брав участь у миротворчих місіях ООН і востаннє працював у Республіці Малі. Його передали ДСНС на умовах безоплатного договору.

Нагадаємо, Чернівецька область отримає додаткові гроші для виплат медикам за лікування пацієнтів з коронавірусом у понеділок, 18 травня.

Раніше в області виникли труднощі з фінансуванням на виплату 300%-ї надбавки.

Фото: МВС

Відео: ДСНС