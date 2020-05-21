В Черновицкой области будет круглосуточно дежурить санитарный вертолет

В Черновицкой области на круглосуточное дежурство заступил санитарный вертолет.
Он будет транспортировать больных в больницы других областей в случае необходимости.
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— За рейс вертолет может перевозить 4-6 больных на расстояние до 1 200 км. Если ситуация обострится, а больницы будут перегружены, область воспользуется этим преимуществом, — говорит министр МВД Арсен Аваков.
Вертолет оборудован изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем, изоляционной камерой и специальным модулем, в котором фиксируется капсула в полете.
Вертолет МИ-8 участвовал в миротворческих миссиях ООН и в последний раз работал в Республике Мали. Его передали ДСНС на условиях безвозмездного договора.
Напомним, Черновицкая область получит дополнительные деньги для выплат медикам за лечение пациентов с коронавируса в понедельник, 18 мая.
Ранее в области возникли трудности с финансированием на выплату 300% -ной надбавки.
Фото: МВД
Видео: ГСЧС