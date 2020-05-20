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Факти / Україна / Політика

Українці зможуть отримати іпотеку під 10% найближчим часом – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції за підсумками року президентства повідомив, що найближчим часом для кожного українця іпотека буде під 10%.

 – Вже рік я веду боротьбу, щоб в Україні була іпотека під 10%. Найближчим часом у нас вперше за багато років буде така можливість, – заявив президент.

Також він додав, що була знижена облікова ставка за рік з 18% до 8%.

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Володимир Зеленський зазначив, що влада працює над тим, щоб в Україні були живі кредити.

 – 5-7-9 – це перша програма, за якої люди можуть отримувати кредити у національній валюті не під 25%, а під 5%, 7% та 9%, – сказав президент.

Нагадаємо, що зниження ставок за іпотекою до 10% річних залежить від готовності НБУ забезпечити цільове та довге рефінансування банків конкретно під цю програму. Про це заявив банкір з 28-річним стажем, екс-голова правління банку ВТБ Вадим Пушкарьов.

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