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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні з метою недопущення поширення нового коронавірусу запроваджений 12 березня.

До 11 травня призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.

Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін.

З 17 березня до 11 травня всі пункти пропуску через державний кордон закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

До 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.

МОЗ зобов’язало лікарні перенести планові операції на більш пізній термін, щоб звільнити місця для прийому хворих коронавірусом.

З 6 квітня в країні були запроваджені нові обмеження, серед яких носіння маски і документів, що засвідчують особу.

З 11 травня в Україні запрацювали послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

Кабмін ухвалив рішення про встановлення в Україні з 22 травня до 22 червня адаптивного карантину. Так, в рамках ослаблення планується запуск громадського транспорту, проведення спортивних змагань (до 100 людей та без глядачів), відновлення роботи готелів (окрім хостелів) та спортзалів (басейни залишаються закритими). Метро обіцяють відкрити 25 травня.

Станом на 5 червня в Україні зафіксовано 25 963 випадки коронавірусної хвороби. З них 762 летальні, 11 372 пацієнти одужали.

За добу зафіксовано 553 нових випадки.

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10:28 - 05 червня

У ЗСУ за минулу добу виявлено 14 нових випадків коронавірусу.

– Станом на ранок 5 червня зафіксовано 14 нових випадків захворювання на коронавірус і 3 – одужання, – відзначили в ЗСУ.

Всього зафіксовано 142 хворих.

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09:57 - 05 червня

За минулу добу у Києві було інфіковано ще 82 особи.

Станом на 5 червня загальна кількість підтверджених випадків Covid-19 у столиці зросла до 3 292 осіб.

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09:26 - 05 червня

Як поширюється коронавірус за областями:

Коронавірус в Україні

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08:57 - 05 червня

4 червня у Рівненській області виявили 35 нових випадків захворювання на коронавірус.

Зокрема 6 випадків виявили в обласному центрі. Також коронавірус діагностували в 11 мешканців міста Вараша.

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08:21 - 05 червня

Станом на 08.00 5 червня: у Львові та на Львівщині 1 988 підтверджених випадків інфікування коронавірусом:

  • 66 – летальні;
  • 492 – одужало.

За минулу добу захворіло ще 73 людини.

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08:18 - 05 червня

Станом на 5 червня в Україні зафіксовано 25 963 випадки коронавірусної хвороби. З них 762 летальні, 11 372 пацієнти одужали.

За добу зафіксовано 553 нових випадки.

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18:57 - 04 червня

З 5 червня відновлюються внутрішні авіарейси Україною. З Міжнародного аеропорту Бориспіль полетять перші два літаки за маршрутами Київ – Дніпро (Windrose) і Київ – Одеса (МАУ).

Всі внутрішні рейси обслуговуватимуться у теріміналі D. Вхід до терміналу дозволений лише пасажирам з посадковим талоном чи квитком, у медичних масках або респіраторах. Проводжаючі у термінал не допускатимуться.

На в’їзді в аеропорт розміщений контрольно пропускний пункт Національної поліції, на якому поліцейські вимірюватимуть температуру.

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18:04 - 04 червня

На наступному засіданні Кабміну, яке відбудеться 10 червня, кількість людей у туристичних групах збільшать у п’ять разів – з 10 до 50, заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко в Кам’янці-Подільському.

Він пояснив цю цифру тим, що саме стільки людей вміщає автобус.

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17:34 - 04 червня
Україна може повернутися до більш жорсткого карантину в червні – прогноз KSE

Повернення більш жорсткого карантину в Україні можливе вже у червні. Про це свідчать дані епідеміологічної моделі, яку розробила Київська школа економіки (KSE).

Поширення захворюваності на коронавірус в Україні відповідає так званим жовтому і чорному сценаріям з помірною або відсутньою сезонністю.

Зелений сценарій із сильною сезонністю поки не спостерігається. Однак фахівці застерігають, що світ може увійти у новий пік захворюваності, не вийшовши із попереднього. Все через те, що сезонність у різних країнах не співпадає у часі.

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17:10 - 04 червня

За даними аналізу МОЗ, станом на 4 червня 8 областей України та місто Київ не дотягують до критеріїв послаблення карантину.

Так, три області не проходять за показником охоплення тестувань, інші – за показником інцидентності.

У Києві, Волинській, Житомирській, Львівській, Рівненській та

Чернівецьких областях перевищено показник захворюваності за тиждень.

Не достатню кількість тестувать проводять Дніпропетровська, Донецька та Луганська області (тут показник майже дорівнює нормі).

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