Біографія Олександри Клітіної і що постить у соцмережах, а також про секс-скандал – далі у матеріалі.

Олександра Клітіна народилася у Києві у 1982 році. Перед тим, як почати трудову діяльність вона пройшла низку зарубіжних тренінгів. Працювала у банку Millennium Capital керівником з розвитку бізнесу.

Кар’єра у Міністерстві інфраструктури почалася у 2015 році з роботи радником Андрія Пивоварського. Згодом її призначили головою Офісу підтримки реформ Міністерства інфраструктури, який фінансується ЄС.

Після обрання нового Кабміну вона стала заступником міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Що постить у соцмережах

На Facebook у Клітіної багато публікації на тему роботи і особистого життя.

Вона любить робити селфі в авто. У Клітіної багато фото з дитиною і коментарів на тему інтеграції України у ЗМІ. Вона заявляла, що її краса нерідко викликає осуд.

– Я прекрасно знаю і розумію, що моя зовнішність викликає у деяких людей неоднозначне ставлення, – говорила дівчина.

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Звільнення Клітіної: біографія і що постить у соцмережах / 7 фотографий

Секс-скандал з Клітіною

19 листопада виключений з фракції Слуга народу нардеп Антон Поляков виклав у мережу запис розмову, на якій нардепи обговорюють призначення заступником міністра інфраструктури Олександри Клітіної. Вони стверджували, що посаду вона отримала через ліжко.

22 листопада міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що є “підстави для того, щоб вважати, що вона не зовсім нормально як член команди себе повела” і що “це жодним чином не стосується тих сексистських закидів, які були в інфопросторі”

Нагадаємо, що 27 листопада Кабмін звільнив з посади заступницю міністра інфраструктури Владислава Криклія Олександру Клітіну.

Фото: Aleksandra Klitina