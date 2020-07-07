Закон про гральний бізнес: що зміниться і чого не вистачає

Законопроект про гральний бізнес почали розглядати у Верховній Раді 30 червня за повною процедурою. Це означає, що всі 3,5 тис. поправок розглянуть народні депутати.

Ми вже неодноразово бачили законопроекти від Слуги народу, які обростали численними правками, через що їх доводилося розглядати не один пленарний тиждень.

І такі неоднозначні законопроекти завжди хочуть правити або навіть кардинально змінювати. Однак нині важливо прибрати гральні заклади з вулиць таким чином, щоб вони не могли вільно функціонувати після ухвалення відповідного закону.

Факти ICTV розповідають, що дасть Україні закон про гральний бізнес і чи не призведе він до повторного відкриття гральних залів в містах.

Що зараз у законі?

Нині закон про гральний бізнес передбачає, що можливість розміщувати казино та гральні автомати нададуть лише готелям. Ще на початку своєї каденції президент Володимир Зеленський говорив про те, що це має підштовхнути розвиток готельного бізнесу, особливо п’ятизіркових готелів.

– Ми легалізуємо азартні ігри, а саме казино в п’ятизіркових готелях, що стимулюватиме розвиток туристичного кластеру регіону біля Чорного моря, – сказав глава держави влітку 2019 року.

Нині ця легалізація ще в процесі. До проекту закону, який пропонували спочатку, внесли деякі зміни. За словами голови фракції Слуга народу Давида Арахамії, казино дозволять облаштовувати лише у п’ятизіркових готелях.

Гральні автомати зможуть встановлювати лише у трьох, чотирьох та п’ятизіркових готелях. В інших місцях України наявність казино та гральних автоматів буде заборонена.

У коментарі Фактам ICTV адвокат Іван Ліберман заявив, що нині у законі є все для того, щоб сприяти знищенню так званих сірих казино. Однак над ним ще потрібно працювати.

– Є велике побажання до цього законопроекту. У ньому ми маємо говорити не про гральний бізнес, а про систему грального бізнесу. Вона набагато більша і ширша, – вважає він.

Ним має бути врегульований і список дозволених азартних ігор в Україні. Крім того, в законодавстві встановлять чітку відповідальність за порушення правил ведення грального бізнесу.

Для регулювання такої діяльності також створять Комісію щодо розвитку та регулювання азартних ігор, яка підпорядковуватиметься Кабінету міністрів.

Звичайно, у такого резонансного законопроекту швидко з’явилися критики як у парламенті, так і за його стінами. Критики проекту закону не задоволені тим, що органи місцевого самоврядування не зможуть впливати на розміщення на території їхньої громади казино або гральних автоматів, податки від них не одразу почнуть наповнювати бюджет, а також що рішення про розміщення гральних автоматів у трьох і чотирьох зіркових готелях означатиме, що вони з’являться майже по всій Україні.

Однак останній пункт критики навряд чи здійсниться, адже законопроект передбачає отримання спеціальних ліцензій на гральний бізнес, які досить дорогі. Тобто далеко не всі готелі (особливо трьох і чотирьох зіркові) бажатимуть ризикнути і розмістити у себе казино або гральні автомати.

Низка претензій до закону є і в Головного юридичного управління апарату Верховної Ради. Це – близько 40 зауважень, що стосуються юридичного оформлення закону. Однак вбачають у ньому і невідповідність документу конституційним принципам верховенства права.

За словами Лібермана, відповідь на це питання має давати лише Конституційний суд після розгляду відповідного законопроекту.

– Щоб визнати той чи інший закон безпосередньо конституційним або неконституційним повноваження є лише у Конституційного суду. Однак якщо люди масово звертатимуться зі скаргами на дію цього закону, який вже набуде чинності, тоді за відповідними поданнями до КС можуть розглянути його відповідність або не відповідність Конституції, – говорить адвокат.

Хто виграє від закону?

Звичайно, крім часткової легалізації грального бізнесу в Україні, виведення його з тіні, ціллю залишається розбудова якісних готелів в державі. Також вона отримуватиме більше грошей від обладнання залів з гральними автоматами, а не все йтиме в кишені їхніх власників через різноманітні схеми.

– Якщо ви будуєте п’ятизірковий готель з нуля, а це інвестиції приблизно $100 млн, тоді ви отримуєте на 10 років безкоштовно ліцензію на казино. Це складатиме приблизно $20 млн. Це такий стимул для того, щоб будували готелі і розвивали нашу туристичну інфраструктуру, – заявив у червні Арахамія.

Можна зробити висновок, що ліцензія на володіння казино чи гральними автоматами у готелях недешева і це не дивно, адже на цьому заробляють величезні гроші.

Навіть нелегальні онлайн-казино здатні заробити близько $1 млн за один місяць роботи, а що вже й казати про великі казино або зали ігрових автоматів. Тому й ліцензії на ведення грального бізнесу мають відповідну ціну.

Нині не можна з упевненістю сказати, які зміни принесе законопроект для гравців. Можливо, доведеться більше витрачати, адже будуть певні правила доступу до гральних автоматів та казино.

А можливо більші витрати будуть пов’язані і з тим, що нарешті з’являться адекватні дорогі ліцензії на гральний бізнес.

Тобто гравцям навряд чи доведеться більше витрачати на партію в Блекджек або черговий раунд на гральному автоматі.

Однак є і так звані лудомани (залежні від азартних ігор), яких нині законопроект не враховує. Це – досить важливий аспект легалізації грального бізнесу, адже завжди будуть люди, які готові віддати останні штани у спробі доторкнутися до примарного азарту.

І запобіжний механізм для них має бути, але в України нині інша річ виходить на перший план.

– Потрібно створити електронний закритий державний реєстр лудоманів. Доступ до нього повинні мати лише працедавці, посадовці, чиновники, правоохоронні органи. Адже у нас є дуже багато латентних лудоманів, які готові свою нирку продати заради чергової гри… В проекті закону про гральний бізнес йдеться лише про те, як отримати кошти і як не дати сірим конкурентам дістатися до казино. А у світовому масштабі система грального бізнесу – це навчання як грати, попередження про наслідки, недопуск небажаних осіб до нього. Тобто система грального бізнесу набагато ефективніша, потужніша і захищає людей від того, щоб віддати останнє, – розповідає Ліберман.

У виграші, безперечно, буде український бюджет, адже він наповнюватиметься грошима, які платитимуть онлайн-платформи, готелі, лотереї та інші за доступ до ведення грального бізнесу.

За попередніми прогнозами, у випадку ухвалення законопроекту, до кінця року бюджет країни отримає близько 4 млрд грн доходів, а за рік функціонування легального грального бізнесу надійде близько 9 млрд грн.

Це пов’язано зокрема з тим, що деякі готелі вже готові до того, щоб відкрити казино у себе. Все що потрібно – рішення Верховної Ради.

– У Premier Palace, Intercontinental, Fairmont давно готові приміщення, обладнані під казино, – заявляв в одному з інтерв’ю радник з питань грального бізнесу в Офісі президента Борис Баум.

Звичайно, найбільш відчутними будуть зміни для тих, хто воліє залишати цей бізнес у тіні та отримувати набагато більший дохід, ніж якщо б він працював легально.

Зміни понад усе

Нині гральний бізнес в Україні нелегальний, однак у багатьох куточках країни до кінця 2019 року можна було побачити цікаво облаштовані “лотереї”, всередині яких знаходилися величезні зали з ігровими автоматами, куди щоденно приходили гравці.

У цьому їм допомогла ситуація з законодавством і навіть попри заборону грального бізнесу в Україні вони могли облаштовувати його за допомогою маскування під онлайн-казино та цифрові лотереї.

Так в державі утворився, мабуть, найсіріший бізнес з усіх. Який начебто і функціонував з допомогою закону про національні лотереї, але фактично не мав право на життя. Тому й прибуток з нього в основному отримували без сплати значних податків державі.

Однак відмова підтримати законопроект у другому читанні наприкінці 2019 року призвела до швидкої і жорсткої реакції команди президента Володимира Зеленського. Практично за день усі гральні заклади, які функціонували під видом онлайн-лотерей, зачинили, а правоохоронці обіцяють і сьогодні швидко реагувати на будь-які спроби їх відчинити.

Дійсно, зараз на вулицях вже не можна побачити вивіски з національними лотереями, однак спроби повернути їх не полишають ті, кому це вигідно.

Та фракція Слуга народу налаштована на те, щоб ухвалити відповідний законопроект. Раді залишилося розглянути близько 1,5 тис. поправок, після чого можна буде повторно голосувати за документ.

Звичайно, це вплине і на легальних гравців на ринку. Наприклад, букмекерські контори, для яких вартість ліцензій може зрости в кілька разів.

– Усі ці букмекерські сайти. Вони сплачують дуже коштовну ліцензію, десь приблизно $1,5 млн щорічно, поки немає системи моніторингу. Вони мають платити трикратну суму, тобто це буде десь $4,5 млн щорічно, – каже Арахамія.

І поки нардепи хвилюються через те, що гральні зали будуть на кожному кроці, ідея з казино у готелях видається дещо дивакуватою. Звичайно, ніхто не міг передбачити пандемію і її наслідки для всього світу.

Можливо, законопроект ухвалюють з надією на те, що найближчим часом ситуація піде на спад, а друга хвиля не буде настільки страшною. Та й навіть якщо туристичний бізнес швидко відновлюватиметься і потреба у гральних автоматах з’явиться у готелях, то навряд чи вони будуть повсюди.

За словами голови фракції Слуга народу, буде близько 100 готелів в Україні, які матимуть право на розміщення гральних автоматів.

Голосування за поправки планують завершити до 17 липня, що цілком реально, враховуючи, як швидко нардепи розглядають їх.

Проект закону націлювали на готелі через скупчення у них туристів, але у сучасних реаліях марно сподіватися, що бюджет України швидко поповниться. Нині ухвалення документу розраховане на майбутнє, коли ситуація з коронавірусом стабілізується і туристи шукатимуть для себе все нові і нові цікавинки.

Тоді, можливо, наша держава з’являтиметься на мапі все більшої і більшої кількості туристів. А разом з ними в Україну приходитимуть гроші, які точно не платитимуть ті, хто зараз тримає сірі гральні зали.

Владислав Бомбела