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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня до 22 червня в Україні тривав адаптивний карантин. В рамках ослаблення відкрили метро і запустили громадський транспорт.

Адаптивний карантин Кабмін продовжив до 31 липня.

Станом на 19 липня, в Україні за добу виявили коронавірус у 731 людини. Загалом в країні уже 58 842 випадки зараження.

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09:47 - 19 липня

В одному з місцевих кафе в селі Рибаківка Коблевской ОТГ Миколаївської області зафіксували спалах коронавірусу.

Інформацію підтвердила головлікар Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова.

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09:37 - 19 липня

Загальна кількість інфікованих коронавірусом у Львівській області досягла 8 тис. осіб.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

– Станом на 09.00 сьогодні у Львові та у Львівській області підтверджено 7 тис. випадків інфікування коронавірусом, з них 208 – летальні, 1 424 пацієнти одужали, – йдеться в повідомленні.

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09:14 - 19 липня

Коронавірус в Україні 19 липня підтвердили у 731 особи.

Всього зафіксували 58 842 випадки Covid-19.

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21:30 - 18 липня

За минулу добу на Полтавщині зафіксували 1 новий випадок захворювання на коронавірус.

Загалом одужали вже 307 жителів області, продовжують лікування 28 людей.

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19:39 - 18 липня

На станції швидкої у Бердянську – спалах Covid-19 – на коронавірус захворіли восьмеро працівників швидкої допомоги.

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17:57 - 18 липня

У Рівному під час перевірки коронавірус виявили у 58 працівників дитсадків.

Працівників, у яких виявили антитіла до коронавірусу, до роботи не допустять і додатково перевірять на хворобу методом ПЛР.

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10:42 - 18 липня

Станом на 18 липня, в Україні за добу виявили коронавірус у 847 людей. Загалом в країні уже 58 111 випадків зараження.

1 477 пацієнтів з коронавірусом померли, за добу – 21 смерть.

30 525 людей вилікувалися, лише за останнє добу недуг перемогли 756 хворих.

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09:01 - 18 липня

У Херсонській області дитячі оздоровчі табори відновлять свою роботу 31 липня.

Про це завив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

– Дві години тому отримав відповідь від головного  санітарного лікаря України Віктора Ляшко щодо відновленню роботи дитячих оздоровчих таборів у нас на Херсонщині. Планується, що з 31 липня діяльність таборів буде відновлена!, – написав Гусєв.

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23:02 - 17 липня

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що звернувся до своїх колег з Італії, Німеччини, Франції та Нідерландів, щоб Україна мала пріоритетне право на отримання вакцини від коронавірусу.

За його словами, насамперед в Україні повинні почати вакцинувати медпрацівників.

– Ви ж розумієте, що після винаходу буде ціла черга, щоб отримати якусь квоту. Безкоштовно ніхто не роздаватиме вакцину. Але буде важливо отримати одними з перших, – сказав він.

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18:13 - 17 липня

17 липня у Львові дозволили роботу кіно, театрів і музеїв. Про це пише прес-служба мерії.

Заклади повинні дотримуватися правил: лише 50% наповнення і одна людина на 5 кв. м площі приміщення.

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