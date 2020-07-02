SkyUp тимчасово скасовує три внутрішні рейси (СПИСОК)

Авіакомпанія SkyUp Airlines скасує рейси з Києва до Львова і Харкова. Також з 5 липня не буде обслуговуватися маршрут між Львовом і Харковом.

Скасували їх через комерційні причини, повідомили у компанії.

– Українці готові літати за тарифами в ціновому діапазоні 500-800 грн, однак SkyUp може забезпечувати лише певний відсоток квитків за ціною на рівні 500 грн, – заявили у компанії.

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На який період скасовуються польоти:

Київ – Львів – Київ: з 06 по 15 липня;

Київ – Харків – Київ: з 06 по 15 липня;

Харків – Львів – Харків: з 05 по 15 липня.

Всі пасажири, які придбали квитки на ці рейси, отримають відшкодування вартості квитків автоматично.

Авіасполучення у карантин

З 15 червня Україна відновила міжнародне авіасполучення. Відновлення авіасполучення відбувається ще на 14 напрямках, серед яких Угорщина, Словаччина, Австрія та Велика Британія.

Водночас польоти відновились зі Львова, Харкова та Одеси. Про відновлення польотів уже заявили Belavia, МАУ, KLM, Wizz Air, LOT, Ryanair та інші.

Джерело: SkyUp