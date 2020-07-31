У Луцьку, Тернополі та Кіцманському районі Чернівецької області встановили червоний рівень небезпеки.

Через складну ситуацію з коронавірусом два міста та частину регіону віднесли до червоної карантинної зони, повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов під час брифінгу 31 липня. Режим почне діяти з понеділка, 3 серпня.

Водночас до помаранчевої зони потрапили:

м. Бережани та Бучацький район Тернопільської області;

Луцький та Любешівський райони Волинської області;

м. Івано-Франківськ та Тисьменицький район Івано-Франківської області;

м. Львів та Миколаївський, Перемишлянський, Пустомитівський райони Львівської області.

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У жовтій зоні – 40 районів переважно у західних областях країни, решту населених пунктів поки віднесли до зеленої зони.

Чотири карантинні зони

Через складну ситуацію з коронавірусом в Україні адаптивний карантин продовжили до 31 серпня 2020 року.

Крім того, уряд вирішив поділити країну за складністю епідситуації на чотири карантинні зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону.

Це дозволить посилювати або послаблювати карантин.