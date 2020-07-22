За продовження карантину в Україні до 31 серпня 2020 року мають проголосувати на засіданні Кабінету міністрів 22 липня.

Адаптивний карантин дає можливість контролювати рівень захворювання на коронавірус та недопущення спалахів інфекції у регіонах, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Жорсткого карантину в Україні із закриттям бізнесу не буде, додали у Кабміні.

Коронавірус в Україні

22 липня в Україні зафіксовано понад 60 тис. випадків коронавірусу. За останню добу виявили 829 нових пацієнтів.

Вилікувалось з початку пандемії 33 172 людини. За даними МОЗ, померли від ускладнень 1 534 пацієнти.

В Україні серед усіх хворих на коронавірус – 225 вагітних жінок, з них госпіталізовано 41%.

Карантин в Україні триває 133 день. Його ввели у березні через світову пандемію коронавірусу.