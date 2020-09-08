У київському UNIT.City пройшов Форум МСП. Перезавантаження 2020: як це було

4 вересня в київському інноваційному парку UNIT.City відбувся Форум МСП. Перезавантаження 2020 року, який вже вдруге зібрав підприємців з усієї України. Організатором події став Київський міжнародний економічний форум.

Цьогоріч “перезавантаження” стало основною ідеєю і гаслом заходу. Адже саме новий старт необхідний вітчизняному бізнесу, який виходить з локдауну.

Близько 700 підприємців переймали досвід і запам’ятовували рекомендації 50-ти спікерів з переліку засновників, керівників і топ-менеджерів компаній, які пережили не одну кризу і кожен раз знаходили в собі сили і можливості для подальшого зростання.

В цьому році розклад панелей Форуму було представлено у вигляді дорожньої карти розвитку бізнесу – від створення бренду і пошуку створення умов для розвитку до створення зіркових команд, підвищення продажів і залучення інвестицій.

Стартова панель Форуму під назвою Антикризовий менеджмент. Версія 2020 об’єднала на одній сцені трьох власників великих компаній-виробників – Олександра Соколовського, засновника торгово-виробничої групи Текстиль-Контакт, Бориса Шестопалова, співвласника, головного виконавчого директора HD-group і засновника GFS group, і Наталю Єрємєєву, співзасновницю та генерального директора компанії Stekloplast.

Спікери дійшли думки, що повністю підготуватися до кризи неможливо, однак мати запас фінансової міцності і план дій в разі її настання абсолютно необхідно. При цьому важливо бути готовим до трансформацій і вчасно помітити нові можливості, які з’являються у компанії в непростий кризовий час.

– Криза, яку спричинила епідемія коронавірусу, змусила нас розвиватися в новому напрямку. Як результат, ми відкрили нову компанію, яка орієнтована на пошиття медичного одягу, – зазначив Соколовський.

Основою практично будь-якого бізнесу є люди, які його створюють. Про це не з чуток знають спікери панелі Тут створюють зіркові команди.

Грант Даян, підприємець, інвестор, співзасновник ОМО Systems, партнера Форуму МСП. Перезавантаження 2020 року, розповів, якими якостями повинен володіти лідер, здатний побудувати таку зоряну команду.

По-перше, лідер, на думку Даяна, повинен бути ментором, постійно спілкуватися з членами команди, ділитися персональним досвідом. По-друге, лідер заохочує своїх працівників не боятися ділитися знаннями з іншими людьми. По-третє, лідер повинен вчитися у своєї команди.

Про те, як знайти фінансування для реалізації власних ідей, дізналися учасники панелі Тут знаходять гроші.

Руслан Співак, директор корпоративного бізнесу Райффайзен Банк Аваль Україна, зазначив, що в Україні існує дефіцит як надійних кредиторів, так і привабливих проектів для фінансування, оскільки лише 5% компаній зростають темпами вищими за середньоринкові. За таких умов держава повинна створювати нові умови для розвитку бізнесу і стимулювати експорт.

– Якщо ви подивитесь структуру портфелів основних учасників ринку, то побачите, що саме малий і середній корпоративний бізнес були і є основними драйверами, і цільовими сегментами для банків. В цілому, у мене немає сумнівів, що саме МСП буде sweet spot для кредитування в наступні десятиліття!, – підкреслив Співак.

Що ж стосується пошуку фінансування, сьогодні українським представникам малого та середнього бізнесу вже доступна ціла низка можливостей. Багато підприємців вже скористалися державною програмою 5-7-9%, активно розвивається і небанківський фінансовий сектор, який пропонує венчурні та прямі інвестиції.

Тема інвестицій також превалювала на панелі Відчиняй, інвестор прийшов, спікерами якої стали керівники компаній Startup.Network і Quarter Partners, які володіють значним досвідом інвестування в українські компанії. Вони детально розповіли про те, як вести переговори з потенційними інвесторами, розповідати про свої проекти і на що робити наголос в презентаціях.

Так, бажаючі знайти фінансування для своїх проектів повинні розуміти, що інвесторів хвилюють три ключових питання: кому це потрібно, чому ви зможете це реалізувати і навіщо інвестувати в вас прямо зараз.

На панелі Тут збільшують продажі, яка пройшла за модерації голови оргкомітету Київського міжнародного економічного форуму Юрія Пивоварова, керівники Mastercard, Нова Пошта, OLX і Martsenko Sales поділились власними секретами залучення клієнтів і просування сервісів.

Незважаючи на різні підходи до стимулювання продажів, спікери панелі зійшлися на тому, що онлайн-комерція і активне використання маркетплейсів – абсолютна необхідність для сучасного бізнесу. У свою чергу керівники підрозділів компанії Нова пошта, партнера Форуму МСП. Перезавантаження 2020 року, Юрій Беневітський і Андрій Нестеренко окреслили сучасні тренди е-commere сектору.

Так, глобальний ринок е-commerce збільшився вдвічі і тепер оцінюється в $4 трлн, а 66% точок дотику рітейлерів з покупцями – це саме електронна комерція.

Світовий локдаун тільки актуалізував вищевказані тенденції, і тепер 77% СЕО стверджують, що карантин прискорив діджиталізацію бізнесу, зазначила Наталія Байдала, маркетинг-директор Mastercard в Україні та Молдові, компанії-партнера Форуму. Активні продажі в інтернеті – шанс надолужити втрачені під час карантину доходи.

Однією з найбільш прикладних панелей для підприємців, які планують розширення бізнесу, стала Тут планують зростання. Її спікерами стали люди різних сфер діяльності – від глави бізнес-акселератора Indax Наталії Калінкіної до виконуючої обов’язки директора державного Офісу з просування експорту України Тетяни Міськової.

Можливості для розвитку українського бізнесу практично безмежні і вкрай різноманітні, зійшлися на думці учасники панелі. Але не варто забувати і про те, що зекономлені кошти – це також частина прибутку. Часто, як стверджує президент Lean Institute Ukraine Сергій Комберянов, для підвищення ефективності та розвитку бізнесу, досить скоротити існуючі втрати.

Головний висновок панелі влучно сформулювала Юлія Павленко, директор департаменту міжнародних операцій Укрпошти: Немає жодних обмежень, вони існують тільки в нашій голові.

Коли компанія працює, як годинник, настає час задуматися про подальший розвиток. Саме про це говорили спікери панелі Тут створюють умови для розвитку за модерації Костянтина Євтушенко, керуючого партнера UNIT.City. Основою розвитку бізнесу більшість спікерів назвали формування правильних партнерств.

– Для розвитку бізнесу потрібні партнери або великий профіцит часу, – вважає Олександр Нікітін, CEO інжинірингової компанії TEBIN.

Його думку підтримав і розвинув Данило Тонкопій, CEO і засновник Delfast: “Партнер в бізнесі – не менш важливо, ніж партнер в особистому житті. Треба знати навіщо вам партнер, а не” мати партнерство заради партнерства “. Потрібен партнер, який заповнює твої слабкі сторони – це ключ до успіху”.

Форум МСП. Перезавантаження 2020 відвідав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Він розповів про плани уряду щодо підтримки бізнесу і розвитку підприємництва в Україні.

– Криза, яка накрила світ разом з пандемією, безумовно торкнулась і нас. Але, крім маси проблем, є і можливості – і бізнес першим їх бачить, – такими словами прем’єр почав свій виступ на Форумі.

Денис Шмигаль вважає, що світ повинен навчитися жити разом з Covid-19 і вести бізнес в нових умовах. Він запевнив, що повторного локдауну в Україні не буде, але продовжить діяти адаптивний карантин.

– Україна знаходиться в переліку країн, де можуть вироблятись вакцини від коронавірусу, ми маємо відповідні підприємства. Ми також маємо великі переваги в сільському господарстві і можливості для переробки сільськогосподарської сировини та значний потенціал для розвитку інфраструктури, що дає нам можливість для розвитку економіки. В наступному році ми розширимо програму Велике будівництво, візьмемося за мости. Будемо розвивати оборонну промисловість, авіаційну галузь, – зазначив глава уряду.

Вже зараз для вітчизняних підприємців діють державні програми підтримки, зазначив Денис Шмигаль. Для представників МСБ вже зараз з’явилися можливості для кредитування, для фізосіб доступна іпотека під 9,9%, а облікова ставка Нацбанку вже знизилася з 11% до 6%.

– Метою уряду є кредитування в гривні під 7-8%. Ми чітко бачимо, що можемо надати бізнесу доступні кредитні ресурси. Нещодавно був прийнятий закон, згідно з яким держава вже в наступному році зможе гарантувати до 80% тіла кредиту, що дозволить малим і середнім підприємствам легше отримувати фінансування, – поділився прем’єр.

Інноваційні проекти, які сьогодні реалізуються в Україні також можуть дати поштовх розвитку підприємництва та зростанню економіки країни. Одним з найбільш амбітних і перспективних з них прем’єр-міністр назвав проект Міністерства цифрової трансформації Дія.Сіті. За словами Дениса Шмигаля, це проривний проект, який дозволить Україні зробити відразу кілька кроків вперед.

Хедлайнером Форуму став засновник холдингової компанії UFuture Василь Хмельницький, який поділився власними принципами досягнення успіху в бізнесі.

На думку Хмельницького, створення ефективної команди є запорукою розвитку бізнесу. Він закликав не боятись оновлювати трудовий колектив, якщо розвиток компанії уповільнився.

– Ви повинні створити сильну команду і інвестувати в людей. Не бійтеся робити кращих співробітників партнерами – люди повинні відчувати, що це не тільки ваш, але і їхній бізнес, – радить Хмельницький.

Не менш важливим Хмельницький вважає постійне навчання – як самого себе, так і всіх співробітників. При цьому власник бізнесу не зможе обійтися без знань в сфері фінансів та бухгалтерського обліку, впевнений Хмельницький.

Хмельницький закликав підприємців вчитися бути сильними лідерами і створювати партнерства, а також самостійно створювати свій сенс життя. Засновник UFuture сподівається, що в наступному році деякі учасники Форуму з’являться на ньому вже в ролі спікерів і поділяться власними успішними кейсами.