Президент Володимир Зеленський запевняє, що Україна не йде на шантаж, але знаходить баланс для засідань Тристоронньої контрактної групи.

Про це він заявив під час прес-конференції з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою.

– Україна не йде на шантаж. І це бачать сьогодні всі – і Європа, і Росія. Але ми дійсно знаходимо сьогодні баланс для засідання ТКГ у Мінську – і баланс у виваженій політиці, і в діалозі в режимі засіданні ТКГ, і в діалозі з Російською Федерацією – суб’єктом Мінського процесу, – сказав Зеленський.

За словами президента, цей діалог “крихкий, нестабільний”, але Україна робить усе, щоб він був результативним.

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Глава держави зауважив, що результат дійсно є. Зокрема, він нагадав, що на Донбасі триває режим тиші.

– Складний режим припинення вогню, непростий режим тиші, але він є, – наголосив Зеленський.

Зеленський нагадав, що 6 вересня на Донбасі в результаті обстрілу загинув один український військовий.

Доба на Донбасі

Минулої доби, 23 вересня, російсько-окупаційні війська на Донбасі тричі порушили перемир’я.

На Приазов’ї українськими військовими були помічені два безпілотні літальні апарати противника, які перетнули лінію розмежування.