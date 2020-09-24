Минулої доби, 23 вересня, російсько-окупаційні війська на Донбасі тричі порушили перемир’я.

На Приазов’ї українськими військовими були помічені два безпілотні літальні апарати противника, які перетнули лінію розмежування.

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– На Приазов’ї, всупереч домовленостям, досягнутим у рамках Тристоронньої контактної групи, задокументовано прольоти двох безпілотних літальних апаратів противника із перетином лінії розмежування. Українськими засобами радіоелектронної боротьби ворожі БПЛА типу Квадрокоптер і Фантом-4 було подавлено, – повідомляє штаб ООС.

Режим припинення вогню бойовики порушили поблизу Попасної, здійснивши два постріли з автоматичного станкового гранатомету у бік українських позицій. Втрат через військових ООС немає.

Кількість жертв під час “перемир’я”

Повне припинення вогню на окупованих територіях Донецької та Луганської областей почало діяти з опівночі 27 липня. Проте бойовики регулярно порушують домовленості.

6 вересня через провокації окупаційних військ загинули троє українських військовослужбовців. Ще один герой помер у госпіталі 7 вересня.