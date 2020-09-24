Президент Владимир Зеленский уверяет, что Украина не идет на шантаж, но находит баланс для заседаний Трехсторонней контрактной группы.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

— Украина не идет на шантаж. И это видят сегодня все — и Европа, и Россия. Но мы действительно находим сегодня баланс для заседания ТКГ в Минске — и баланс в взвешенной политике, и в диалоге в режиме заседаний ТКГ, и в диалоге с Российской Федерацией — субъектом Минского процесса, — сказал Зеленский.

По словам президента, этот диалог “хрупкий, нестабильный”, но Украина делает все, чтобы он был результативным.

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Глава государства отметил, что результат действительно есть. В частности, он напомнил, что на Донбассе продолжается режим тишины.

— Сложный режим прекращения огня, непростой режим тишины, но он есть, — подчеркнул Зеленский.

Однако президент напомнил, что 6 сентября на Донбассе в результате обстрела погиб один украинский военный.

Сутки на Донбассе

За прошедшие сутки, 23 сентября, российско-оккупационные войска на Донбассе трижды нарушили перемирие.

На Приазовье украинские военные заметили два беспилотных летательных аппарата противника, которые пересекли линию разграничения.