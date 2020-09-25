Список країн зеленої і червоної зон: МОЗ опублікував документ

Міністерство закордонних справ назвало країни, куди українці можуть відправитись у відпустку за кордоном 2020.

Прибуття з країни зеленої зони:

самоізоляція чи обсервація не вимагається.

Прибуття з країни червоної зони:

обсервація/самоізоляція на 14 днів після перетину кордону (можна припинити, якщо здати ПЛР-тестування);

З 1 серпня можна уникнути самоізоляції, якщо надати ПЛР-тест зроблений ще до повернення в Україну, але не пізніше ніж за 48 годин до перетину кордону.