Лідери Європейського Союзу вирішили продовжувати обмеження на поїздки. Під час саміту члени ЄС домовилися, що наразі поїздки є необов’язковими у зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією та розповсюдженням штамів коронавірусу.
Вони наголосили на необхідності пришвидшити постачання вакцини від коронавірусу.
– Ми вітаємо ухвалення двох рекомендацій Ради щодо подорожей у межах ЄС, згідно з якими обмеження можуть бути введені відповідно до принципів пропорційності, недискримінації та з урахуванням конкретної ситуації.
Також лідери європейських країн погодили, що необхідно забезпечити просування товарів та послуг без перешкод на Внутрішньому ринку ЄС.
Паспорти вакцинації в ЄС
Під час саміту лідери ЄС погодили розробку паспортів вакцинації. Очікується, що вони будуть готові до літа.
Вакцинованих людей вноситимуть у спеціальний реєстр, кожному з них будуть присвоювати QR-код.
Джерело: Європейська Рада