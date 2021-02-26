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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Євросоюз продовжив обмеження на поїздки

Лідери Європейського Союзу вирішили продовжувати обмеження на поїздки. Під час саміту члени ЄС домовилися, що наразі поїздки є необов’язковими у зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією та розповсюдженням штамів коронавірусу.

коронавірус, літак

Вони наголосили на необхідності пришвидшити постачання вакцини від коронавірусу.

– Ми вітаємо ухвалення двох рекомендацій Ради щодо подорожей у межах ЄС, згідно з якими обмеження можуть бути введені відповідно до принципів пропорційності, недискримінації та з урахуванням конкретної ситуації.

Також лідери європейських країн погодили, що необхідно забезпечити просування товарів та послуг без перешкод на Внутрішньому ринку ЄС.

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Паспорти вакцинації в ЄС

Під час саміту лідери ЄС погодили розробку паспортів вакцинації. Очікується, що вони будуть готові до літа.

Вакцинованих людей вноситимуть у спеціальний реєстр, кожному з них будуть присвоювати QR-код.

Джерело: Європейська Рада

Фото: Depositphotos

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