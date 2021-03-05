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Факты / Украина
Людмила Грубник |

Зеленая и красная зоны: страны с самой сложной ситуацией по Covid-19

Минздрав обновил списки стран, которые по количеству активных случаев коронавируса относятся к красной и зеленой зоне.

карантин

Индекс выводится на основе количества активных случаев заболевания Covid-19 на 100 тыс. населения. 

Всего в красную зону попали 54 страны, что на семь меньше, чем на прошлой неделе.

Это — Австрия, Бельгия, Польша, Испания, Болгария, США, Молдова, Литва, Латвия и другие.

В зеленой зоне оказались Украина, Беларусь, Великобритания, Греция, Турция, Грузия, Португалия, Россия, Египет, Хорватия, Дания, Германия, Армения и другие.

Список стран зеленой и красной зон: Минздрав опубликовал документ

 

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Всего в перечне значится 194 государства, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения.

ЕС продлил ограничения на поездки

Лидеры Европейского Союза решили продолжать ограничения на поездки. Во время саммита члены ЕС договорились, что сейчас поездки являются необязательными из-за сложной эпидемиологической ситуации и распространением штаммов коронавируса.

Они подчеркнули необходимость ускорить поставки вакцины от коронавируса.

Источник: Минздрав

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