Ловець комарів і “розумні” устілки: три цікаві стартапи українок

Українки – не лише є одними з найгарніших жінок у світі, але і відомі своєю підприємницькою хваткою. За останні роки низка жінок з України започаткували і реалізували цікаві і сучасні проекти, результати яких знайшли попит не тільки на батьківщині, але і за кордоном.

Факти ICTV поспілкувалися з жінками-підприємцями і дізналися про їхні проекти і плани.

Обдурити інстинкти: ловець комарів без хімії

Українка Анастасія Романова разом з командою створила сучасне рішення SEMCS by Mosquito Control – систему захисту від комарів на відкритих територіях.

Вона необхідна для ліквідації москітів, адже у багатьох регіонах світу це не лише питання комфорту, а й здоров’я та навіть життя.

– Це система, яка захищає від укусу комарів на відкритих територіях без використання хімії. Система трапецієподібної форми завдяки запатентованому алгоритму імітує живу істоту – температуру шкіри, запах і дихання, що приваблює комарів, – розповіла Анастасія Романова.

Вона працює на території радіусом близько 200 м, коли комарі підлітають до установки, вона засмоктує їх і нейтралізує. Водночас не використовується хімія, немає шкоди для здоров’я людей, навколишнього середовища та для екосистеми.

Зараз команда презентувала першу генерацію системи і продовжує розробку наступних моделей.

– Ми постійно працюємо над удосконаленням продукту. Охочі вже зараз можуть придбати установку, а в майбутньому доповнювати її оновленнями. До речі, це довговічна система, – додає Анастасія Романова.

Крім удосконалення цієї машини, українка з командою планує розвивати такий самий екологічний підхід в інших сферах. Наприклад, у сільському господарстві, де також необхідно нейтралізувати шкідників.

Цей проект пройшов менторську програму в EO Business Incubators, а в жовтні 2019 року він був серед шести переможців, обраних представляти Україну на CES 2020 у Лас-Вегасі.

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“Розумні” устілки для дітей з ДЦП

А Ліза Воронкова, CTO ComeBack Mobility, створила “розумні” устілки для відновлення ходьби дітей з ДЦП.

За словами дівчини, дітям з ДЦП важливо виправляти ходьбу, але часто вони лінуються робити лікувальну фізкультуру, а їхні батьки не завжди можуть приділяти цьому належну увагу. Цю проблему може вирішити стартап.

– “Розумні” устілки вимірюють розподіл ваги по стопі. Вони дають зворотний зв’язок на смартфон. Так батьки можуть стежити за вправами дитини. Додаток йде у вигляді гри, і дитина розуміє, як їй поставити ногу, виконати певну вправу, – каже Ліза Воронкова.

Також устілки можуть допомогти дітям з плоскостопістю, клишоногістю.

– Важливо попередити ці хвороби на ранній стадії, щоб в дорослому віці це не призвело до більш серйозних порушень, наприклад, артрозу, – додає Ліза Воронкова.

Нині проект перебуває на стадії тестування, якщо воно пройде успішно, устілки з’являться в продажу, їх вартість буде від $80 до $120.

Не пропустити чергового Мессі: штучний інтелект на допомогу спорту

Підприємці Олена Хлівна і Дарина Сєдих спільно з футболістом Владом Ващуком розробляють додаток Sport.Vision – систему, яка допомагає збирати й аналізувати інформацію про стан конкретного спортсмена, а також команди загалом.

Раніше відбір спортсменів та збір команд відбувалися інтуїтивно, завдяки знанням і досвіду тренера. Але це математичний розрахунок – починаючи від стану здоров’я, фізичних показників і навичок конкретної людини і закінчуючи її взаємодією у команді.

– Зараз статистика і аналітика дуже затребувані у світовому спорті, тому що йде зростання кількості команд. Наш софт – це штучний інтелект, який опрацьовує дані, отримані за допомогою девайсів про гру, про кожного гравця і про команду загалом. Це такий діджитал-помічник тренера, – говорить Дар’я Сєдих.

Додаток опрацьовуватиме близько 100 параметрів – від медичних до тактико-технічних, а потім аналізувати і навіть давати рекомендації тренерам. Водночас він буде доступний на звичайному смартфоні, планшеті або ноутбуці. Але поки додаток на стадії розробки.

– Ми зараз у процесі розробки, плануємо доопрацювати його до осені. Це складно, тому що використовується “комп’ютерний зір” – за допомогою камер треба зафіксувати картинку і обробити її, – додає Олена Хлівна.

Споживачами додатку стануть тренери клубів, шкіл, секцій. Він буде корисним не лише футболістам, а й хокеїстам, баскетболістам, а також у інших видах спорту.

За словами дівчат, це допоможе не пропустити черговий спортивний талант, адже людина не завжди демонструє свої найкращі показники. І якщо людське око цього не помітить, то машина нічого не пропустить. Наприклад, у футболісті Ліонелі Мессі теж не одразу розгледіли талант.

Україна регулярно підтримує цікаві ідеї для стартапів. Зокрема, у лютому розробники восьми ідей отримали 9 млн грн на реалізацію своїх проектів.

Людмила Грубнік