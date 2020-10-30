Легалізація медичного канабісу: чому потрібна і на що вплине

Питання легалізації медичного канабісу знову порушили у суспільстві завдяки опитуванню президента Володимира Зеленського, яке проводилося в день місцевих виборів.

Більшість респондентів підтримали ініціативу, яка вже реально “перезріла” в Україні і мала б бути ухвалена ще кілька років тому.

Екс-виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун ще під час перебування на посаді пропонувала ухвалити проект закону про легалізацію медичного канабісу. Однак він й досі не ухвалений.

А потрібні незвичайні для України ліки тисячам людей, серед яких була і телеведуча Яніна Соколова, яка лікувалася від раку. Перенести важкі процедури їй допомагав саме медичний канабіс, який вона вживала попри його нелелегальний статус в Україні.

Ні, це не монтаж. Саме так я виглядаю зараз. Сім місяців тому я дізналася, що у мене РАК. За 7 місяців я його ПОБОРОЛА… Опубликовано Yanina Sokolova Среда, 22 мая 2019 г.

Факти ICTV розповідають, чи має залишатися так надалі і який зиск отримає Україна від легалізації медичного канабісу.

Легалізація “перезріла”

Медичну марихуану в Україні потрібно було легалізувати ще багато років тому, адже йдеться про знеболювальний засіб, а не наркотик.

У багатьох перша асоціація з медичним канабісом – його куріння. Та насправді з канабісу можуть виробляти капсули, льодяники, краплі та багато інших препаратів, які ми звикли бачити сьогодні в аптеках.

Під час спілкування з Фактами ICTV адвокат, голова Української асоціації медичного канабісу Геннадій Шабас розповів, що навіть Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендувала всім країнам вирішити відповідне питання.

А тих, хто потребує препаратів з конопель в Україні, зараз дуже багато.

– Асоціація робила запит в МОЗ щодо пацієнтів в Україні із захворюваннями, під час перебігу яких можуть застосовувати медичний канабіс. Виявилося, що в нашій державі їх близько двох мільйонів, – каже Шабас.

Йдеться не лише про українців, життя яких покращиться від препаратів на основі канабісу, але й тих пацієнтів, які не зможуть нормально жити без цих препаратів.

Наприклад, люди, які хворіють на фармакорезистентну епілепсію. Для них медична марихуана фактично є єдиною можливістю нормально жити.

У коментарі Фактам ICTV народний депутат VIII скликання Олександр Опанасенко, який був одним з ініціаторів законопроекту про легалізацію медичного канабісу, сказав, що ухвалення документу дозволить полегшити життя тисяч родин.

– Медичний канабіс допомагає людям з невиліковними хворобами, для знеболення, покращення якості життя. Важлива група – люди із посттравматичним синдромом. В Канаді і США використовують коноплі, щоб зменшити тривожність при ПТСР-розладах. Це якраз такі групи як військові, поліцейські, пожежники, – пояснює Опанасенко.

Доступність і контроль

Одним з найбільших питань є контроль за розповсюдженням медичної марихуани. Противники її легалізації часто кажуть, що розповсюдження ліків буде безконтрольним.

Тобто будь-яка людина зможе зайти в аптеку та придбати “наркотик”. З тим твердженням є кілька проблем.

По-перше, в Україні вже давно працює система контролю за наркотичними препаратами. Ніхто не зможе прийти в аптеку та отримати медичний канабіс без рецепту.

– В Україні реалізована система контролю за наркотичними речовинами. Якщо у вас якесь захворювання, під час якого, згідно з медичними протоколами, потрібно давати лікарські засоби з наркотичним вмістом, то вам виписують рецепт, і під суворою звітністю лікар вам їх видає чи робить ін’єкцію. Або ви отримуєте рожевий рецепт і берете препарат у спеціалізованій аптеці. Процес вже є і він контрольований. Контролюватиметься виробництво зі стадії вирощування сировини, перероблення на фармпідприємстві і логістики до аптеки і пацієнта, – розповідає Опанасенко.

По-друге, препарати на основі конопель міститимуть переважно КБД (Канабідіол), який не має психоактивних властивостей і не викликає “кайф”, як від куріння марихуани.

Його ефективність доведена під час лікування:

залежності;

запалень;

психічних розладів, депресії;

епілепсії;

захворювань опорно-рухового апарату.

Психоактивні властивості марихуани викликаються так званим ТГК (Тетрагідроканабінол). Хоча в препаратах і допускається наявність цього компонента, вона буде настільки низькою, що не викликатиме психоактивний ефект.

І навіть якщо подібні препарати з великими дозами ТГК можна буде придбати в Україні, контроль за ними ніхто не скасовував.

Знеболювальне за ціною життя

Крім допомоги хворим, для яких немає ліків, медичні коноплі можуть застосовуватися як знеболювальне, коли є й інші препарати.

Виникає закономірне запитання: чому ж краще використовувати медичний канабіс, а не ті ліки, які вже дозволені?

Для початку потрібно згадати про те, що в Україні прописують препарати з наркотичним ефектом. Наприклад, використання морфіну є достатньо розповсюдженим.

Похідним від морфіну є героїн, про шкоду якого, мабуть, можна не розповідати. Так, він допомагає під час сильного болю, але також має значний негативний вплив на організм.

Можна згадати історію Пола Борресена, який у 1998 році потрапив в аварію. Його подальша доля – лікарняне ліжко у вкрай важкому стані. Лікарі прописали йому морфін, щоб полегшити біль.

Найстрашнішого вдалося уникнути, і Борресен повернувся, здавалося б, до нормального життя. Та вже у 2001 році він помер через передозування морфіном, на який підсів після аварії.

Якби ж тоді дозволили використання медичного канабісу, то Борресен й досі був би живий, адже марихуана не викликає фізичної залежності, як опіоїди (героїн, морфін).

– Немає сильних побічних ефектів, адже це натуральні препарати, а не хімічні. Вони не так сильно впливають на печінку, шлунок, весь організм, швидко виводяться. Все натуральне – більш щадне та працює на організм, – говорить Шабас.

Так, є певна психологічна залежність, але вона може виникнути навіть від сидіння в інтернеті або смачної їжі. Проте ні того, ні іншого в державі не забороняють.

До того ж канабісом не можна передозуватися, пояснює екс-нардеп. У світі й досі не зафіксовано жодного випадку смерті від передозування медичними коноплями.

Навіть якщо дозування ліків й доведеться збільшувати, щоб досягти знеболювального ефекту, то пацієнт від цього не помре. Чого не можна сказати, наприклад, про Трамадол, який також є наркотичним знеболювальним, дозволеним в Україні.

Так, від конопель також будуть побічні ефекти, але вони є у всіх лікарських засобів. Зазвичай, після детоксикації організму, жодних проблем у пацієнтів не залишається.

Ліки для економіки

Позитивний ефект від легалізації медичного канабісу очікують не лише для пацієнтів та лікарів, а й економіки.

Опанасенко розповів, що під час адвокації законопроекту було гасло: Ліки для пацієнтів та економіки України. Легалізація може значно збільшити ВВП України вже за кілька років.

– Якщо зараз ухвалити закон, на якому наполягають пацієнтські організації, який є трохи видозміненим документом, зареєстрований мною, то ми можемо отримати понад €10 млрд приросту ВВП вже за п’ять-вісім років. Йдеться не лише про коноплі з наркотичним вмістом, але й лібералізацію технічних конопель та КБД, – говорить екс-нардеп.

Все це буде можливим за допомогою створення відповідної індустрії. Тобто в Україні не просто прописуватимуть пацієнтам медичний канабіс, його вирощуватимуть і вироблятимуть з нього ліки в державі.

Це – розвиток аграрного та фармакологічного секторів, додаткові інвестиції бізнесменів, створення нових робочих місць тощо.

Єдине, що важливо забезпечити – прозоре функціонування подібного бізнесу, аби вирощені коноплі не потрапляли на чорний ринок. Але про це вже мають турбуватися відповідні органи, адже сірого бізнесу у нас вистачає.

Міфи про наркоманію

Все ж не варто забувати про купу міфів, які розповсюджуються через повторне порушення питання легалізації медичного канабісу. Більшість з них стосуються наркоманів, а саме того, що або люди підсядуть на наркотики, або наркоманам стане легше.

Тут зауважу, що в Україні легалізовані два наркотики – алкоголь і тютюн. Тому в державі все одно споживають наркотики, просто вони легальні.

Крім того, люди, які шукають задоволення від вживання марихуани, навряд чи заморочуватимуться з тим, щоб домогтися рецепту від лікаря, враховуючи те, наскільки доступні легкі наркотики в Україні.

– Ці ліки не мають такої кількості ТГК, яка могла б зацікавити людей, що шукають у вживанні марихуани певну насолоду, – пояснює Шабас.

А це зробить спробу легально отримати “наркотик” марною. Тобто нелегальний наркотик і наркотик медичний існуватимуть у “паралельних світах”.

Ще одну проблему вбачають у збільшенні кількості наркоманів, адже канабіс вважають так званим стартовим наркотиком, з якого починається залежність.

– Немає жодного наукового дослідження, яке б підтверджувало, що після конопель людина “пересідає” на важкі наркотики. Є доведені факти зворотного шляху, коли люди з важких наркотиків пересідали на легкі, тим самим завдаючи менше шкоди собі, суспільству, оточенню, – каже Опанасенко.

На думку Шабаса, від легалізації проблеми виникнуть лише у гравців на чорному ринку, куди все одно доводиться звертатися людям через неможливість легально отримати медичний канабіс.

– Люди, які зараз купують ці ліки на чорному ринку, просто перестануть це робити. Тобто ризики малюють лише ті, хто “кришують” чорний ринок. Які можуть бути ризики, якщо у нас більш серйозні наркотики продаються у відкритому доступі, але вони не виходять на вулиці. Не можна ж, наприклад, у вільному доступі купити опіати, – висловлює свою позицію голова Української асоціації медичного канабісу.

Нині у питанні легалізації медичного канабісу дуже мало ризиків. В Україні і так продають дуже багато нелегальних наркотиків і можливість виробляти ліки з конопель не збільшить її незаконний потік.

А от багатьом людям це покращить життя. Чоловіку, якому залишилися лічені місяці через термінальну стадію раку, родині, де в дитини важка форма епілепсії, військовому, який страждає від посттравматичного розладу та багатьом іншим.

І якщо бізнес з вироблення відповідних препаратів зможе повністю працювати “в білу”, то від цього отримає зиск економіка України. А від цього і кожен з нас.

Владислав Бомбела