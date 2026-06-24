Зірка збірної Португалії Кріштіану Роналду відзначився дублем у воротах збірної Узбекистану, а його команда святкувала розгромну перемогу з рахунком 5:0.

Також він ставши першим футболістом, який забивав голи на шести чемпіонатах світу.

Роналду після перемоги над Узбекистаном

41-річний Кріштіану Роналду після фінального свистка у матчі другого туру вигукнув у телекамеру: Я повернувся, я повернувся.

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– Бог допомагає тим, хто наполегливо працює. Це був важкий, похмурий тиждень; здавалося, ніби я вже завершив футбольну кар’єру. Але я витримав, як завжди, бо вірю більше в наполегливу працю, ніж у футбол. Було важко, мушу визнати, але ми повернулися.

Якщо подумати, я вже 23 роки у професійному футболі, і щоразу, коли справи йдуть не дуже добре, лунає: Кріштіану вже старий. Але що ж, це була хороша відповідь з мого боку та з боку моїх партнерів по команді, саме цього ми й прагнули, – сказав Роналду.

За словами Роналду, він дуже щасливий, але найважливішими вважає роботу команди та її впевненість.

Футболіст зазначив, що протягом тижня команда пережила чимало труднощів, однак суттєво покращила свою гру.

– Щодо мене, то бити рекорди завжди приємно, але моя мета – допомогти збірній досягти поставлених завдань, – додав він.

На запитання про голи Ліонеля Мессі він відповів прямо: Мені байдуже до Мессі.

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес висловив похвалу обом гравцям, зазначивши, що Роналду та Мессі творять історію та роблять футбол кращим.

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Джерело : The Guardian

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