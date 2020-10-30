Легализация медицинского каннабиса: почему нужна и на что повлияет

Вопрос легализации медицинского каннабиса вновь подняли в обществе благодаря опросу президента Владимира Зеленского, который проводился в день местных выборов.

Большинство респондентов поддержали инициативу, которая уже реально “перезрела” в Украине и которую должны были бы принять еще несколько лет назад.

Экс-исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун еще во время пребывания на должности предлагала принять проект закона о легализации медицинского каннабиса. Однако он до сих пор не принят.

А нужны необычные для Украины лекарства тысячам людей, среди которых была и телеведущая Янина Соколова, которая лечилась от рака. Перенести тяжелые процедуры ей помогал именно медицинский каннабис, который она принимала несмотря на его нелелегальний статус в Украине.

Ні, це не монтаж. Саме так я виглядаю зараз. Сім місяців тому я дізналася, що у мене РАК. За 7 місяців я його ПОБОРОЛА… Опубликовано Yanina Sokolova Среда, 22 мая 2019 г.

Факты ICTV рассказывают, должно ли оставаться так и дальше и какую выгоду получит Украина от легализации медицинского каннабиса.

Легализация “перезрела”

Медицинскую марихуану в Украине нужно было легализовать еще много лет назад, ведь речь идет об обезболивающем средстве, а не наркотике.

У многих первая ассоциация с медицинским каннабисом — его курение. Но в действительности из каннабиса могут производить капсулы, леденцы, капли и многие другие препараты, которые мы привыкли видеть сегодня в аптеках.

Во время общения с Фактами ICTV адвокат, председатель Украинской ассоциации медицинского каннабиса Геннадий Шабас рассказал, что даже Всемирная организация здравоохранения рекомендовала всем странам решить соответствующий вопрос.

А нуждающихся в препаратах из конопли в Украине сейчас очень много.

— Ассоциация делала запрос в Минздрав касательно пациентов в Украине с заболеваниями, при течении которых могут применять медицинский каннабис. Оказалось, что в нашем государстве их около двух миллионов, — говорит Шабас.

Речь идет не только об украинцах, жизнь которых улучшится от препаратов на основе каннабиса, но и тех пациентах, которые не смогут нормально жить без этих препаратов.

Например, люди, которые болеют фармакорезистентной эпилепсией. Для них медицинская марихуана фактически является единственной возможностью нормально жить.

В комментарии Фактам ICTV народный депутат VIII созыва Александр Опанасенко, который был одним из инициаторов законопроекта о легализации медицинского каннабиса, сказал, что принятие документа позволит облегчить жизнь тысяч семей.

— Медицинский каннабис помогает людям с неизлечимыми болезнями, для обезболивания, улучшения качества жизни. Важная группа — люди с посттравматическим синдромом. В Канаде и США используют коноплю, чтобы уменьшить тревожность при ПТСР-расстройствах. Это как раз такие группы как военные, полицейские, пожарные, — объясняет Опанасенко.

Доступность и контроль

Одним из самых больших вопросов является контроль за распространением медицинской марихуаны. Противники ее легализации часто говорят, что распространение лекарств будет бесконтрольным.

То есть любой человек сможет зайти в аптеку и приобрести “наркотик”. С тем утверждением есть несколько проблем.

Во-первых, в Украине уже давно работает система контроля за наркотическими препаратами. Никто не сможет прийти в аптеку и получить медицинский каннабис без рецепта.

— В Украине реализована система контроля за наркотическими веществами. Если у вас какое-то заболевание, при котором, согласно медицинским протоколам, нужно давать лекарственные средства с наркотическим содержанием, то вам выписывают рецепт, и под строгой отчетностью врач вам их выдает или делает инъекцию. Или вы получаете розовый рецепт и берете препарат в специализированной аптеке. Процесс уже есть и он контролируемый. Будет контролироваться производство со стадии выращивания сырья, переработки на фармпредприятии и логистики в аптеку и пациенту, — рассказывает Опанасенко.

Во-вторых, препараты на основе конопли будут содержать преимущественно КБД (Каннабидиол), который не имеет психоактивных свойств и не вызывает “кайф”, как от курения марихуаны.

Его эффективность доказана при лечении:

зависимости;

воспалений;

психических расстройств, депрессии;

эпилепсии;

заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Психоактивные свойства марихуаны вызываются так называемым ТГК (Тетрагидроканнабинол). Хотя в препаратах и ​​допускается наличие этого компонента, оно будет настолько низким, что не будет вызывать психоактивный эффект.

И даже если подобные препараты с большими дозами ТГК можно будет приобрести в Украине, контроль за ними никто не отменял.

Обезболивающее ценою в жизнь

Кроме помощи при болезнях, для которых нет лекарств, медицинская конопля может применяться как обезболивающее, когда есть и другие препараты.

Возникает закономерный вопрос: почему же лучше использовать медицинский каннабис, а не те лекарства, которые уже разрешены?

Для начала нужно вспомнить о том, что в Украине прописывают препараты с наркотическим эффектом. Например, использование морфина достаточно распространено.

Производным от морфина является героин, о вреде которого, пожалуй, можно не рассказывать. Да, он помогает при сильной боли, но также имеет значительное негативное влияние на организм.

Можно вспомнить историю Пола Борресена, который в 1998 году попал в аварию. Его дальнейшая судьба — больничная койка в крайне тяжелом состоянии. Врачи прописали ему морфин, чтобы облегчить боль.

Самого страшного удалось избежать, и Борресен вернулся, казалось бы, к нормальной жизни. Но уже в 2001 году он умер из-за передозировки морфином, на который подсел после аварии.

Если бы тогда разрешили использование медицинского каннабиса, то Борресен до сих пор был бы жив, ведь марихуана не вызывает физической зависимости, как опиоиды (героин, морфин).

— Нет сильных побочных эффектов, ведь это натуральные препараты, а не химические. Они не так сильно влияют на печень, желудок, весь организм, быстро выводятся. Все натуральное — более щадящее и работает на организм, — говорит Шабас.

Да, есть определенная психологическая зависимость, но она может возникнуть даже от сидения в интернете или вкусной еды. Однако ни того, ни другого в государстве не запрещают.

К тому же каннабисом нельзя передозироваться, объясняет экс-нардеп. В мире до сих пор не зафиксировано ни одного случая смерти от передозировки медицинской коноплей.

Даже если дозировку лекарств и придется увеличивать, чтобы достичь обезболивающего эффекта, то пациент от этого не умрет. Чего нельзя сказать, например, о Трамадоле, который также является наркотическим обезболивающим, разрешенным в Украине.

Да, от конопли также будут побочные эффекты, но они есть у всех лекарственных средств. Обычно, после детоксикации организма, никаких проблем у пациентов не остается.

Лекарства для экономики

Положительный эффект от легализации медицинского каннабиса ожидают не только для пациентов и врачей, но и экономики.

Опанасенко рассказал, что во время адвокации законопроекта был лозунг: Лекарства для пациентов и экономики Украины. Легализация может значительно увеличить ВВП Украины уже через несколько лет.

— Если сейчас принять закон, на котором настаивают пациентские организации, который является немного видоизмененным документом, зарегистрированным мной, то мы можем получить более €10 млрд прироста ВВП уже через пять-восемь лет. Речь идет не только о конопле с наркотическим содержанием, но и либерализации технической конопли и КБД, — говорит экс-нардеп.

Все это будет возможным посредством создания соответствующей индустрии. То есть в Украине не просто будут прописывать пациентам медицинский каннабис, его будут выращивать и производить из него лекарства в государстве.

Это — развитие аграрного и фармакологического секторов, дополнительные инвестиции бизнесменов, создание новых рабочих мест.

Единственное, что важно обеспечить — прозрачное функционирование подобного бизнеса, чтобы выращенная конопля не попадала на черный рынок. Но об этом уже должны беспокоиться соответствующие органы, ведь серого бизнеса у нас хватает.

Мифы о наркомании

Все же не стоит забывать о куче мифов, распространяемых из-за повторного поднятия вопроса легализации медицинского каннабиса. Большинство из них касаются наркоманов, а именно того, что либо люди подсядут на наркотики, либо наркоманам станет легче.

Здесь замечу, что в Украине легализованы два наркотика — алкоголь и табак. Поэтому в государстве все равно потребляют наркотики, просто они легальны.

Кроме того, люди, которые ищут удовольствие от употребления марихуаны, вряд ли будут заморачиваться с тем, чтобы добиться рецепта от врача, учитывая то, насколько доступны легкие наркотики в Украине.

— Эти лекарства не имеют такого количества ТГК, которое могло бы заинтересовать людей, ищущих в употреблении марихуаны определенное наслаждение, — объясняет Шабас.

А это сделает попытку легально получить “наркотик” бесполезной. То есть нелегальный наркотик и наркотик медицинский будут существовать в “параллельных мирах”.

Еще одной проблемой видят увеличение количества наркоманов, ведь каннабис считают так называемым стартовым наркотиком, с которого начинается зависимость.

— Нет ни одного научного исследования, которое бы подтверждало, что после конопли человек “пересаживается” на тяжелые наркотики. Есть доказанные факты обратного пути, когда люди с тяжелых наркотиков пересаживались на легкие, тем самым нанося меньший вред себе, обществу, окружающим, — говорит Опанасенко.

По мнению Шабаса, от легализации проблемы возникнут только у игроков на черном рынке, куда все равно приходится обращаться людям из-за невозможности легально получить медицинский каннабис.

— Люди, которые сейчас покупают эти лекарства на черном рынке, просто перестанут это делать. То есть риски рисуют только те, кто “крышуют” черный ринок. Какие могут быть риски, если у нас более серьезные наркотики продаются в открытом доступе, но они не выходят на улицы. Нельзя же, например, в свободном доступе купить опиаты, — высказывает свою позицию председатель Украинской ассоциации медицинского каннабиса.

Сейчас в вопросе легализации медицинского каннабиса очень мало рисков. В Украине и так продают очень много нелегальных наркотиков и возможность производить лекарства из конопли не увеличит ее незаконной поток.

А вот многим людям это улучшит жизнь. Мужчине, которому остались считанные месяцы из-за терминальной стадии рака, семье, где у ребенка тяжелая форма эпилепсии, военному, который страдает от посттравматического расстройства и многим другим.

И если бизнес по производству соответствующих препаратов сможет полностью работать “в белую”, то от этого получит выгоду экономика Украины. А от этого и каждый из нас.

Владислав Бомбела