У Харкові не буде другого туру виборів мера міста – Геннадій Кернес втретє здобув перемогу.

За результатами обробки 100% протоколів Харківська міська ТВК повідомила, що з 14 кандидатів чинний мер Харкова отримав підтримку 60,34% виборців – це 195 044 голоси.

У його найближчого суперника – Олександра Фельдмана від ОПЗЖ – 14,32%, або 46 278 голосів.

На третьому місці – кандидат від Слуги народу Олексій Кучер. У нього 7,24% (23 401 голос).

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Офіційно результати оголосять 4 листопада.

Вибори мера Харкова – паралельний підрахунок

За результатами паралельного підрахунку голосів, який проводив Блок Кернеса – Успішний Харків, Геннадій Кернес також отримав перемогу на виборах мера міста.

У нього було 60,1% голосів, у Олександра Фельдмана (ОПЗЖ) – 14,44%, у Олексія Кучера (Слуга народу) – 7,2%.

Джерело: Суспільне